Horóscopo chino: septiembre será emocionante en el amor para estos signos, según Ludovica Squirru

La Rata, por su parte, se encontrará en un período de mayor estabilidad con los vínculos que ya estableció. La armonía será parte del día a día, dejando de lado las dudas en las decisiones del plano afectivo. Con sus parejas demostraron esta tranquilidad, con un clima de diálogo y entendimiento. Los solteros también encontrarán relaciones con bases más sólidas.