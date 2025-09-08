Secciones
Horóscopo chino: septiembre será emocionante en el amor para estos signos, según Ludovica Squirru

La astróloga señaló que estos signos vivirán un mes lleno de nuevas posibilidades en el plano sentimental.

Hace 1 Hs

La fortuna de los signos cambiará rotundamente en septiembre. Los astros se ordenarán para favorecer a algunos animales del horóscopo chino que en este mes podrían encontrarse con un plano sentimental renovado, con nuevos vínculos, lazos más fuertes o un tiempo de mayor estabilidad.

Ludovica Squirru, la reconocida pitonisa, señaló que el horóscopo chino tiene preparado para algunos signos un mes lleno de transformaciones positivas en el amor, que serán vividas de forma diferente por cada uno de ellos. La influencia de los signos marcará nuevos escenarios para el Dragón, la Rata, el Tigre, el Conejo y el Gallo.

Los signos que vivirán el amor intensamente en septiembre

Dragón

El Dragón será uno de los favorecidos por la energía del Gallo, que le otorgará una mayor seguridad en sí mismo, a la vez que encontrará el equilibrio para sentir mayor confianza. Esto resultará en un carisma magnético, capaz de abrirse el amor o afianzar los vínculos que ya tiene.

Rata

La Rata, por su parte, se encontrará en un período de mayor estabilidad con los vínculos que ya estableció. La armonía será parte del día a día, dejando de lado las dudas en las decisiones del plano afectivo. Con sus parejas demostraron esta tranquilidad, con un clima de diálogo y entendimiento. Los solteros también encontrarán relaciones con bases más sólidas.

Tigre

Los nacidos bajo el signo del Tigre se mostrarán más enérgicos, movidos por la emoción de un tiempo que les propone grandes aventuras y nuevas experiencias que revitalizarán sus vínculos actuales. Los astros le impulsarán a la expansión y la abundancia emocional.

Conejo

El Conejo encontrará la calma y la estabilidad, lo que le dará la claridad para reforzar sus lazos de pareja y a la vez mirar hacia el futuro, con nuevos proyectos que podrían encarar. Este signo priorizará la comunicación y la confianza mutua.

Gallo

El Gallo vivirá un mes emocionante en lo sentimental, irradiando atractivo y poder de seducción. Su actitud más resuelta y confiada le llevarán a romances inesperados o encenderá una nueva chispa dentro de su relación.

