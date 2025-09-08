Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV de hoy: Copa Argentina, Eliminatorias Europeas y el cierre de la fecha 30 de la Primera Nacional

Argentinos Juniors-Lanús buscan el pase a semis.

ENTRE LOS CUATRO. Lanús y Argentinos Juniors se enfrentarán hoy en la cancha de Racing. ENTRE LOS CUATRO. Lanús y Argentinos Juniors se enfrentarán hoy en la cancha de Racing. ARCHIVO
Hace 21 Min

Amistoso Internacional

14.15: República Checa-Arabia Saudita (Disney+)

Primera Nacional

15: Arsenal-Tristán Suárez (TyC Sports Play)

15: Alvarado-Deportivo Maipú (TyC Sports Play)

16: Almirante Brown-San Telmo (TyC Sports Play)

19: Quilmes-Ferro (TyC Sports)

19: Colón-Estudiantes (RC) (TyC Sports)

Eliminatorias Europeas

15.45: Israel-Italia (ESPN)

15.45: Bielorrusia-Escocia (Disney+)

15.45: Croacia-Montenegro (Disney+)

15.45: Gibraltar-Islas Feroe (Disney+)

15.45: Grecia-Dinamarca (Disney+)

15.45: Kosovo-Suecia (Disney+)

15.45: Suiza-Eslovenia (Disney+)

MLB (Major League Baseball)

19.30: New York Mets-Philadelphia Phillies (ESPN 3)

21: Minnesota Vikings-Chicago Bears (ESPN 2)

Copa Argentina

21.10: Argentinos Jrs.-Lanús (TyC Sports)

Temas Club Atlético Lanús Asociación Atlética Argentinos JuniorsPrimera NacionalCopa ArgentinaSelección italiana de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Procesaron a un tucumano por transporte de éxtasis
5

Procesaron a un tucumano por transporte de éxtasis

El fútbol como rehén: el precedente que marca la Conmebol en el fallo que eliminó a Independiente
6

El fútbol como rehén: el precedente que marca la Conmebol en el fallo que eliminó a Independiente

Más Noticias
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Norte Rock 2025: entradas agotadas, escenario montado y la expectativa por la gran fiesta

Norte Rock 2025: entradas agotadas, escenario montado y la expectativa por la gran fiesta

Procesaron a un tucumano por transporte de éxtasis

Procesaron a un tucumano por transporte de éxtasis

Éxtasis en Tucumán: cuatro antecedentes que desataron polémicas

Éxtasis en Tucumán: cuatro antecedentes que desataron polémicas

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

El fútbol como rehén: el precedente que marca la Conmebol en el fallo que eliminó a Independiente

El fútbol como rehén: el precedente que marca la Conmebol en el fallo que eliminó a Independiente

Comentarios