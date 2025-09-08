Agenda de TV de hoy: Copa Argentina, Eliminatorias Europeas y el cierre de la fecha 30 de la Primera Nacional

Amistoso Internacional
14.15: República Checa-Arabia Saudita (Disney+)
Primera Nacional
15: Arsenal-Tristán Suárez (TyC Sports Play)
15: Alvarado-Deportivo Maipú (TyC Sports Play)
16: Almirante Brown-San Telmo (TyC Sports Play)
19: Quilmes-Ferro (TyC Sports)
19: Colón-Estudiantes (RC) (TyC Sports)
Eliminatorias Europeas
15.45: Israel-Italia (ESPN)
15.45: Bielorrusia-Escocia (Disney+)
15.45: Croacia-Montenegro (Disney+)
15.45: Gibraltar-Islas Feroe (Disney+)
15.45: Grecia-Dinamarca (Disney+)
15.45: Kosovo-Suecia (Disney+)
15.45: Suiza-Eslovenia (Disney+)
MLB (Major League Baseball)
19.30: New York Mets-Philadelphia Phillies (ESPN 3)
21: Minnesota Vikings-Chicago Bears (ESPN 2)
Copa Argentina
21.10: Argentinos Jrs.-Lanús (TyC Sports)