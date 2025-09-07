Álvaro Macías y Agustina Apaza brillaron en el torneo Tucumano de mountain bike

El Campeonato Tucumano de mountain bike de la especialidad cross country, considerado el torneo provincial más competitivo de la Argentina, bajó el telón en el exigente trazado de San Javier y coronó a dos campeones de lujo. El catamarqueño Álvaro Macías se impuso en la categoría Elite y se consagró campeón tras una muy buena temporada, mientras que la jujeña Agustina Apaza fue la gran dominadora en Damas Elite, alcanzando el título de manera invicta.
La última fecha del certamen se disputó bajo un clima vibrante y con un marco de público que volvió a ratificar la pasión que despierta el mountain bike en nuestra provincia. El circuito ofreció seis vueltas de puro cross country, con subidas empinadas, descensos técnicos y tramos de máxima exigencia física.
Allí emergió la figura de “Álvarito”, que completó el recorrido en 1 hora, 14 minutos y 44 segundos, sacando más de un minuto de ventaja sobre el juvenil Facundo Cayata, de gran proyección. El podio lo completó el salteño Franco “Chimpa” Molina, que además se quedó con el subcampeonato en la categoría principal.
“Estoy feliz por el triunfo y por el título. Fue una carrera espectacular”, expresó Macías, visiblemente emocionado por el logro.
El catamarqueño fue uno de los grandes protagonistas de la temporada. Corrió cuatro de las cinco fechas y sumó tres triunfos y un segundo puesto, números que hablan de su jerarquía. El propio “Álvarito” reconoció que desde el inicio de la temporada puso la mira en este torneo. “Después de ganar la primera fecha en San Pedro de Colalao dije que el campeonato Tucumano iba a ser uno de mis objetivos para esta temporada y por suerte pude cumplir obteniendo el título. Este torneo me gusta mucho. Aquí la gente me trata muy bien y además el certamen tiene un gran nivel de competidores”, contó.
Con una trayectoria que lo coloca entre los mejores bikers del país, Macías destacó la importancia de consagrarse en Tucumán: “Ganar el Tucumano tiene un gustito especial, por el nivel, por la notable convocatoria en cada una de las fechas, por la gran difusión que tiene el mountain bike en esta provincia y por la gran calidad de los circuitos. Es un conjunto de cosas. Tucumán se caracteriza por tener trazados técnicos y muy duros, que son de puro mountain bike”, explicó.
El flamante campeón, además, hizo un balance de su año deportivo: “Estoy cerrando una muy buena temporada. Fui segundo en la general del Rally Trasmontaña, terminé tercero en el Abierto Argentino y cuarto en el campeonato Argentino. Todo fue positivo”.
Macías también dio detalles de cómo vivió la competencia en San Javier: “Fue una linda carrera, muy dura. El circuito fue bien exigente, con muchas subidas empinadas y largas. Largué tercero, pero rápidamente pasé adelante y marqué el ritmo de la competencia. Le saqué una diferencia a Cayata, que la pude mantener hasta el final”.
Su análisis refleja no solo la estrategia aplicada en carrera, sino también la capacidad de concentración y resistencia que lo distinguen.
En la rama femenina, la jujeña “Agus” Apaza confirmó su supremacía y se llevó el título en Damas Elite con una actuación categórica. En San Javier completó las cinco vueltas al trazado en 1 hora, 21 minutos y 3 segundos, con una ventaja de casi una vuelta sobre su escolta, Nicole Arce.
La múltiple campeona continental cerró una campaña perfecta: disputó cuatro fechas y las ganó a todas, logrando consagrarse invicta. Su experiencia internacional y su nivel competitivo fueron demasiado para sus rivales, que de todos modos dejaron una gran imagen en un torneo exigente.
El Campeonato Tucumano volvió a demostrar por qué es un imán para ciclistas de todo el NOA y otras provincias. La combinación de circuitos técnicos, el respaldo organizativo y el entusiasmo del público lo consolidan como un referente en el calendario nacional.
Con los títulos de Álvaro Macías y Agustina Apaza, el torneo cerró una temporada brillante y dejó la vara muy alta para lo que vendrá. Tucumán reafirmó su condición de capital nacional del mountain bike, con carreras que exigen al máximo y que sirven como vidriera para talentos emergentes y figuras consagradas.
Los resultados de todas las categorías fueron:
ELITE
1° Álvaro Macías
2° Facundo Gabriel Cayata
3° Franco Molina
4° José Agustín Barán
5° Nicolás Pasallo
6° Isaías Ferez
7° Agustín Crespin
8° Francisco Castaño
9° Leandro Emanuel Cáceres
10° Nicolás Ortiz
11° Bruno Lucero
Campeón: Álvaro Macías
SUB 23
1° Ignacio Cufré
2° Facundo Juárez Camurri
3° Facundo Rearte
4° Tomás Zottola Bravo
Campeón: Ignacio Cufré
JUVENILES
1° Nicolás Delgado
2° Martín Sarmiento Segura
3° Samuel Sotomayor Rizo
4° Enzo Aguilera
Campeón: Samuel Sotomayor Rizo
E-BIKE
1° Adrián Zotes
2° Facundo Zotes
3° Fabricio Cabello
4° Luciano Federico Del Campo
Campeón: Adrián Zotes
CADETES
1° Santiago Rat
2° Facundo Adrián Zotes
Campeón: Santiago Rat
MASTER A
1° Guillermo Pereyra
2° Juan Pablo Juliano
3° Brian Huaco Quiroga
Campeón: José “Cheo” Hernández
MASTER B1
1° Oscar Díaz
2° César Lettoli
3° Nicolás Ibañez
4° José Robles
5° Fabián Rocha
6° Nicolás Páez Salas
7° Fernando López
Campeón: Oscar Díaz
MASTER B2
1° Sebastián Quiroga
2° Juan Manuel Moreno
3° Franco Velardez
4° Luis Sigüenza
5° Rodrigo Martínez Pardo
6° Mario Alberto Romero
7° Franco Rocchio
8° Diego Roberto Olas
9° Mariano Cañas
Campeón: Sebastián Quiroga
MASTER C1
1° Gabriel Quiroga
2° Adrián Calliera
Campeón: Gabriel Quiroga
MASTER C2
1° Sergio Castro
2° Sergio Borrás
3° Walter Marcelo Fanjul
4° Mario Calabretta
Campeón: Sergio Castro
MASTER D2
1° Jesús Durán
Campeón: Jesús Durán
MASTER E
1° Humberto Agliano
2° Américo Juan Sosa
Campeón: Humberto Agliano
MENORES
1° Thiago Toledo
Campeón: Thiago Toledo
INFANTILES A
1° Mateo Toledo
2° Juan Juárez Camurri
3° Yan Estéfano Rodríguez
4° Luana Francesca Molina
5° José Fernández
Campeón: Mateo Toledo
INFANTILES B
1° Leandro León Zotes
2° Matías Benjamín Ferrera
3° Facundo Risso Patrón
Campeón: Leandro León Zotes
PRE INFANTILES
1° Ámbar Isabella Molina
Campeón: Ámbar Isabella Molina
MOSCAS
1° Felipe Martínez González
2° Bernabé Coronel
Campeón: Felipe Martínez González
MOSQUITOS
1° Noah Valentino Molina
Campeón: Noah Valentino Molina
PROMOCIONALES
1° Pablo Medina
2° Patricio Aduán
3° Mauricio Fernández
4° Pablo Iván Biagioli
5° Enzo Cavallin
Campeón: Pablo Medina
DAMAS ELITE
1° Agustina Apaza
2° Nicole Arce
3° Valeria Del Pino
Campeona: Agustina Apaza
DAMAS MASTER A
1° Mariana Esther Toledo
Campeona: Mariana Esther Toledo
DAMAS MASTER B1
1° Leila Luque
Campeona: Leila Luque
DAMAS MASTER B2
1° María Paula Varela
2° Silvana Terranova
3° Andrea Ruiz
Campeona: María Paula Varela
DAMAS MENORES
1° Rosario Molina Rodríguez
Campeona: Rosario Molina Rodríguez0
DAMAS PROMOCIONALES
1° María Silvana Valdez
Campeona: María Silvana Valdez