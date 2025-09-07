Álvaro Macías y Agustina Apaza brillaron en el torneo Tucumano de mountain bike

El catamarqueño fue uno de los grandes protagonistas de la temporada. Corrió cuatro de las cinco fechas y sumó tres triunfos y un segundo puesto, números que hablan de su jerarquía. El propio “Álvarito” reconoció que desde el inicio de la temporada puso la mira en este torneo. “Después de ganar la primera fecha en San Pedro de Colalao dije que el campeonato Tucumano iba a ser uno de mis objetivos para esta temporada y por suerte pude cumplir obteniendo el título. Este torneo me gusta mucho. Aquí la gente me trata muy bien y además el certamen tiene un gran nivel de competidores”, contó.