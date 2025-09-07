Secciones
DeportesMás deportes

Álvaro Macías y Agustina Apaza brillaron en el torneo Tucumano de mountain bike

El catamarqueño se consagró campeón en la categoría Elite, mientras que la jujeña logró el título en Damas Elite. La última fecha del certamen provincial se cross country se corrió en San Javier y fue apasionante.

FELIZ. Álvaro Macias muestra su trofeo de campeón luego del triunfo conseguido en San Javier. FELIZ. Álvaro Macias muestra su trofeo de campeón luego del triunfo conseguido en San Javier.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino 07 Septiembre 2025

El Campeonato Tucumano de mountain bike de la especialidad cross country, considerado el torneo provincial más competitivo de la Argentina, bajó el telón en el exigente trazado de San Javier y coronó a dos campeones de lujo. El catamarqueño Álvaro Macías se impuso en la categoría Elite y se consagró campeón tras una muy buena temporada, mientras que la jujeña Agustina Apaza fue la gran dominadora en Damas Elite, alcanzando el título de manera invicta.

La última fecha del certamen se disputó bajo un clima vibrante y con un marco de público que volvió a ratificar la pasión que despierta el mountain bike en nuestra provincia. El circuito ofreció seis vueltas de puro cross country, con subidas empinadas, descensos técnicos y tramos de máxima exigencia física.

Allí emergió la figura de “Álvarito”, que completó el recorrido en 1 hora, 14 minutos y 44 segundos, sacando más de un minuto de ventaja sobre el juvenil Facundo Cayata, de gran proyección. El podio lo completó el salteño Franco “Chimpa” Molina, que además se quedó con el subcampeonato en la categoría principal.

“Estoy feliz por el triunfo y por el título. Fue una carrera espectacular”, expresó Macías, visiblemente emocionado por el logro.

El catamarqueño fue uno de los grandes protagonistas de la temporada. Corrió cuatro de las cinco fechas y sumó tres triunfos y un segundo puesto, números que hablan de su jerarquía. El propio “Álvarito” reconoció que desde el inicio de la temporada puso la mira en este torneo. “Después de ganar la primera fecha en San Pedro de Colalao dije que el campeonato Tucumano iba a ser uno de mis objetivos para esta temporada y por suerte pude cumplir obteniendo el título. Este torneo me gusta mucho. Aquí la gente me trata muy bien y además el certamen tiene un gran nivel de competidores”, contó.

Con una trayectoria que lo coloca entre los mejores bikers del país, Macías destacó la importancia de consagrarse en Tucumán: “Ganar el Tucumano tiene un gustito especial, por el nivel, por la notable convocatoria en cada una de las fechas, por la gran difusión que tiene el mountain bike en esta provincia y por la gran calidad de los circuitos. Es un conjunto de cosas. Tucumán se caracteriza por tener trazados técnicos y muy duros, que son de puro mountain bike”, explicó.

El flamante campeón, además, hizo un balance de su año deportivo: “Estoy cerrando una muy buena temporada. Fui segundo en la general del Rally Trasmontaña, terminé tercero en el Abierto Argentino y cuarto en el campeonato Argentino. Todo fue positivo”.

Macías también dio detalles de cómo vivió la competencia en San Javier: “Fue una linda carrera, muy dura. El circuito fue bien exigente, con muchas subidas empinadas y largas. Largué tercero, pero rápidamente pasé adelante y marqué el ritmo de la competencia. Le saqué una diferencia a Cayata, que la pude mantener hasta el final”.

Su análisis refleja no solo la estrategia aplicada en carrera, sino también la capacidad de concentración y resistencia que lo distinguen.

CAMPEONA INVICTA. La jujeña Agustina Apaza (centro) triunfo en las cuatro fechas que compitió en el Tucumano. CAMPEONA INVICTA. La jujeña Agustina Apaza (centro) triunfo en las cuatro fechas que compitió en el Tucumano.

En la rama femenina, la jujeña “Agus” Apaza confirmó su supremacía y se llevó el título en Damas Elite con una actuación categórica. En San Javier completó las cinco vueltas al trazado en 1 hora, 21 minutos y 3 segundos, con una ventaja de casi una vuelta sobre su escolta, Nicole Arce.

La múltiple campeona continental cerró una campaña perfecta: disputó cuatro fechas y las ganó a todas, logrando consagrarse invicta. Su experiencia internacional y su nivel competitivo fueron demasiado para sus rivales, que de todos modos dejaron una gran imagen en un torneo exigente.

El Campeonato Tucumano volvió a demostrar por qué es un imán para ciclistas de todo el NOA y otras provincias. La combinación de circuitos técnicos, el respaldo organizativo y el entusiasmo del público lo consolidan como un referente en el calendario nacional.

Con los títulos de Álvaro Macías y Agustina Apaza, el torneo cerró una temporada brillante y dejó la vara muy alta para lo que vendrá. Tucumán reafirmó su condición de capital nacional del mountain bike, con carreras que exigen al máximo y que sirven como vidriera para talentos emergentes y figuras consagradas.

Los resultados de todas las categorías fueron:

ELITE

1° Álvaro Macías

2° Facundo Gabriel Cayata

3° Franco Molina

4° José Agustín Barán

5° Nicolás Pasallo

6° Isaías Ferez

7° Agustín Crespin

8° Francisco Castaño

9° Leandro Emanuel Cáceres

10° Nicolás Ortiz

11° Bruno Lucero

Campeón: Álvaro Macías

SUB 23

1° Ignacio Cufré

2° Facundo Juárez Camurri

3° Facundo Rearte

4° Tomás Zottola Bravo

Campeón: Ignacio Cufré

JUVENILES

1° Nicolás Delgado

2° Martín Sarmiento Segura

3° Samuel Sotomayor Rizo

4° Enzo Aguilera

Campeón: Samuel Sotomayor Rizo

E-BIKE

1° Adrián Zotes

2° Facundo Zotes

3° Fabricio Cabello

4° Luciano Federico Del Campo

Campeón: Adrián Zotes

CADETES

1° Santiago Rat

2° Facundo Adrián Zotes

Campeón: Santiago Rat

MASTER A

1° Guillermo Pereyra

2° Juan Pablo Juliano

3° Brian Huaco Quiroga

Campeón: José “Cheo” Hernández

MASTER B1

1° Oscar Díaz

2° César Lettoli

3° Nicolás Ibañez

4° José Robles

5° Fabián Rocha

6° Nicolás Páez Salas

7° Fernando López

Campeón: Oscar Díaz

MASTER B2

1° Sebastián Quiroga

2° Juan Manuel Moreno

3° Franco Velardez

4° Luis Sigüenza

5° Rodrigo Martínez Pardo

6° Mario Alberto Romero

7° Franco Rocchio

8° Diego Roberto Olas

9° Mariano Cañas

Campeón: Sebastián Quiroga

MASTER C1

1° Gabriel Quiroga

2° Adrián Calliera

Campeón: Gabriel Quiroga

 

MASTER C2

1° Sergio Castro

2° Sergio Borrás

3° Walter Marcelo Fanjul

4° Mario Calabretta

Campeón: Sergio Castro

 

MASTER D2

1° Jesús Durán

Campeón: Jesús Durán

MASTER E

1° Humberto Agliano

2° Américo Juan Sosa

Campeón: Humberto Agliano

MENORES

1° Thiago Toledo

Campeón: Thiago Toledo

INFANTILES A

1° Mateo Toledo

2° Juan Juárez Camurri

3° Yan Estéfano Rodríguez

4° Luana Francesca Molina

5° José Fernández

Campeón: Mateo Toledo

INFANTILES B

1° Leandro León Zotes

2° Matías Benjamín Ferrera

3° Facundo Risso Patrón

Campeón: Leandro León Zotes

PRE INFANTILES

1° Ámbar Isabella Molina

Campeón: Ámbar Isabella Molina

MOSCAS

1° Felipe Martínez González

2° Bernabé Coronel

Campeón: Felipe Martínez González

MOSQUITOS

1° Noah Valentino Molina

Campeón: Noah Valentino Molina

PROMOCIONALES

1° Pablo Medina

2° Patricio Aduán

3° Mauricio Fernández

4° Pablo Iván Biagioli

5° Enzo Cavallin

Campeón: Pablo Medina

DAMAS ELITE

1° Agustina Apaza

2° Nicole Arce

3° Valeria Del Pino

Campeona: Agustina Apaza

DAMAS MASTER A

1° Mariana Esther Toledo

Campeona: Mariana Esther Toledo 

DAMAS MASTER B1

1° Leila Luque

Campeona: Leila Luque

DAMAS MASTER B2

1° María Paula Varela

2° Silvana Terranova

3° Andrea Ruiz

Campeona: María Paula Varela

DAMAS MENORES

1° Rosario Molina Rodríguez

Campeona: Rosario Molina Rodríguez0

DAMAS PROMOCIONALES

1° María Silvana Valdez

Campeona: María Silvana Valdez

Temas TucumánCatamarcaJujuySan JavierMountain Bike Tucumán ClubArgentinaÁlvaro MacíasFacundo Cayata
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
3

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
4

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
5

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos
6

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos

Más Noticias
La ciudad palpitó los 21k LA GACETA de la mano de Somos Rush

La ciudad palpitó los 21k LA GACETA de la mano de Somos Rush

Colapinto, frustrado en Monza: “Fue muy duro, no teníamos ritmo”

Colapinto, frustrado en Monza: “Fue muy duro, no teníamos ritmo”

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Agenda de TV del domingo: Alcaraz-Sinner definen el US Open

Agenda de TV del domingo: Alcaraz-Sinner definen el US Open

Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs

Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Comentarios