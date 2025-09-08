Secciones
Política

Actos del PJ: Ministros, legisladores y concejales hicieron pie en Yerba Buena
Darío Monteros. Darío Monteros.
Hace 4 Hs

El Partido Justicialista (PJ) busca ganar músculo en Yerba Buena, distrito que hoy conduce el radicalismo de Cambia Tucumán. Dirigentes peronistas llevaron a cabo en las últimas horas dos actos importantes en la “Ciudad Jardín”, eventos de los que participaron ministros, legisladores, concejales y otros funcionarios.

Uno de los eventos fue encabezado por el ministro del Interior, Darío Monteros, y se llevó a cabo el sábado al mediodía. “Nos reunimos con ex intendentes, los últimos candidatos a intendente, concejales en ejercicio y ex concejales, referentes gremiales y militantes que día a día sostienen la llama viva del movimiento en esta ciudad tan importante del oeste tucumano”, dijo.

El bandeño expresó que siguen organizando al peronismo con la convicción de que el 26 de octubre Tucumán tiene una cita con la historia. “El peronismo tucumano tiene un mensaje claro: estar al lado de la gente, dar soluciones concretas y mantener viva la esperanza de un futuro con más justicia social, más trabajo y más oportunidades”, expresó. Además, adelantó que el miércoles a las 19 se llevará a cabo un acto con el gobernador y candidato Osvaldo Jaldo en el Sindicato Municipal de Yerba Buena.

Boleta Única de Papel

En la noche del viernes, en tanto, el concejal Walter “Kabuby” Araoz organizó una jornada de capacitación sobre la Boleta Única de Papel, de cara a las elecciones del 26 de octubre, del que participaron el legislador Roque Tobías Álvarez, presidente del bloque Justicialista en la Cámara, la parlamentaria Carolina Vargas Aignasse, y el contador general de la Municipalidad de la Capital y ex concejal de Yerba Buena, Marcelo Albaca.

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

“A este tipo perverso, que odia a la Argentina y a su pueblo, hay que correrlo del país. Es un sinvergüenza. Se están llevando por delante todos los derechos que nos constó conseguir a los peronistas”, criticó Araoz en referencia al Gobierno de la Nación.

