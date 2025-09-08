Actos del PJ: Ministros, legisladores y concejales hicieron pie en Yerba Buena

El bandeño expresó que siguen organizando al peronismo con la convicción de que el 26 de octubre Tucumán tiene una cita con la historia. “El peronismo tucumano tiene un mensaje claro: estar al lado de la gente, dar soluciones concretas y mantener viva la esperanza de un futuro con más justicia social, más trabajo y más oportunidades”, expresó. Además, adelantó que el miércoles a las 19 se llevará a cabo un acto con el gobernador y candidato Osvaldo Jaldo en el Sindicato Municipal de Yerba Buena.