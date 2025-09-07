Twitch Hurricane ganó y ahora le apunta al Gran Premio “Batalla de Tucumán”

Assad sabe que el desafío del 24 de septiembre será mucho más exigente. “El Batalla es durísimo. Correrán los mejores caballos de la región y además seguramente llegarán ejemplares de otras provincias. Es la carrera más esperada del año y todos buscan tener un ejemplar para ser protagonista”, reconoció “Rulo”, que en el Gran Premio tiene pensado inscribir cinco ejemplares: “Además de Twitch Hurricane, voy a anotar a Standarts, Dr. Legasov, Fin del Mundo y a la yegua Cima Himalaya. Todos están en muy buena forma”.