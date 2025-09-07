Twitch Hurricane ganó y ahora le apunta al Gran Premio “Batalla de Tucumán”

Twitch Hurricane inició con éxito su campaña de pista en el hipódromo tucumano y ahora tendrá un desafío mucho más exigente: el Gran Premio “Batalla de Tucumán”. El hijo de Hurricane Cat, que hace una semana fue adquirido en Buenos Aires por el “Don Valiente”, ganó el especial “Oscar Bravo”, que se corrió en homenaje a quien fuera un destacado entrenador de la región.
El nieto materno de Potrillón derrotó por un cuerpo a Golden Warrior, en 1’23”2/5 para los 1.400 metros y el 24 de septiembre estará presente en la prueba de 2.200 metros.
“No esperábamos que gane, porque llegó hace una semana y y la carrera era exigente. Ahora el objetivo es el Batalla”, contó el entrenador César Assad. “Demostró que es un caballo de mucha calidad. En la recta final arrancó con mucha fuerza y arriba ganó con autoridad”, agregó el entrenador sobre el zaino nacido el 19 de julio de 2019 en el haras “Santa Inés”.
Assad sabe que el desafío del 24 de septiembre será mucho más exigente. “El Batalla es durísimo. Correrán los mejores caballos de la región y además seguramente llegarán ejemplares de otras provincias. Es la carrera más esperada del año y todos buscan tener un ejemplar para ser protagonista”, reconoció “Rulo”, que en el Gran Premio tiene pensado inscribir cinco ejemplares: “Además de Twitch Hurricane, voy a anotar a Standarts, Dr. Legasov, Fin del Mundo y a la yegua Cima Himalaya. Todos están en muy buena forma”.
Otra victoria destacada de la jornada fue la que consiguió el potrillo Smiling Nich, que dejó atrás una inactividad de más de tres meses. El descendiente de Nicholas, que el 24 de septiembre correrá la Carrera de las Estrellas, derrotó por 1 1/2 cuerpos a Don Piper, en el tiempo de 1’24”4/5 parta los 1.400 metros.