Una “última advertencia” de Trump a Hamas

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su “última advertencia” al movimiento islamista palestino Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes en Gaza. “Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!”, escribió en su red Truth Social.

Milicianos de Hamas secuestraron a 251 personas durante el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, de los cuales 47 se cree que siguen en territorio palestino. El ejército israelí dice que 25 de ellos están muertos.

No es la primera vez que Trump amenaza al movimiento islamista palestino. A principios de marzo, Trump hizo una advertencia similar a Hamas después de reunirse con ocho rehenes liberados en la Casa Blanca. Entonces exigió que liberaran a todos los rehenes restantes de inmediato y entregaran los cuerpos de los rehenes muertos. De lo contrario, dijo, “se acabó para ustedes”.

En la misma línea de amenazar a los presuntos enemigos, Israel también “advirtió” a los países occidentales que reconozcan al Estado palestino. Dicha medida podría llevar a Israel a tomar “medidas unilaterales”, advirtió el jefe de la diplomacia, Gideon Saar.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en julio que Francia reconocería un Estado de Palestina en la Asamblea general de las Naciones Unidas a fines de septiembre. Otros países, entre ellos Canadá, Australia y Bélgica, expresaron la misma intención.

Reino Unido afirmó en agosto que haría lo mismo si una tregua no se logra en Gaza, donde Israel está en guerra contra Hamas en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

“Estados como Francia y Reino Unido, que impulsan el llamado reconocimiento (de un Estado palestino) cometieron un enorme error”, dijo Saaar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, que está de visita en Jerusalén. “Eso haría más difícil de lograr la paz”, y “llevará a Israel a tomar medidas unilaterales”, advirtió, sin precisar cuales.

El rey Abdala II de Jordania reiteró ayer el “rechazo absoluto” de su país a cualquier “medida israelí para anexar a Cisjordania” en un encuentro en Abu Dabi con el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nahayan.