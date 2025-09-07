El fiscal Zitto exige un acuerdo de seguridad para reabrir el estadio de Independiente

El fiscal Mariano Zitto pidió un acuerdo integral de seguridad para que se levante la clausura del estadio de Independiente, dispuesta tras los graves disturbios ocurridos en el duelo de Copa Sudamericana contra Universidad de Chile. El funcionario aclaró que la cancha seguirá cerrada “hasta que la Aprevide, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la AFA, Independiente y, si es posible, la Conmebol, logren consensuar medidas que aseguren condiciones mínimas y eviten la repetición de episodios violentos”.