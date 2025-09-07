Secciones

Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

DeportesFútbol

El fiscal Zitto exige un acuerdo de seguridad para reabrir el estadio de Independiente

Tras los incidentes con la U de Chile en la Sudamericana, el fiscal advirtió que el estadio seguirá cerrado hasta que haya garantías.

El fiscal Zitto exige un acuerdo de seguridad para reabrir el estadio de Independiente
Hace 1 Hs

El fiscal Mariano Zitto pidió un acuerdo integral de seguridad para que se levante la clausura del estadio de Independiente, dispuesta tras los graves disturbios ocurridos en el duelo de Copa Sudamericana contra Universidad de Chile. El funcionario aclaró que la cancha seguirá cerrada “hasta que la Aprevide, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la AFA, Independiente y, si es posible, la Conmebol, logren consensuar medidas que aseguren condiciones mínimas y eviten la repetición de episodios violentos”.

La suspensión de la sede dejó al club sin la posibilidad de disputar como local el encuentro frente a Platense, y ahora la gran incógnita es si podrá recibir a Banfield en la octava fecha del torneo Clausura. 

“Ver lo que pasó fue impactante: observamos todo roto en la tribuna visitante, incluso arrancaron varillas de hierro y había rastros de sangre por todos lados. Era una verdadera escena de posguerra”, relató el fiscal en diálogo con LN+.

Zitto remarcó que en la investigación se detectó “una absoluta falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad públicas y privadas”. Además, aclaró que el cotejo se interrumpió por la violencia del público chileno y que la irrupción de los hinchas locales ocurrió una vez concluido el partido.

Temas Copa SudamericanaClub Atlético IndependienteClub Universidad de Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
3

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
4

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
5

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos
6

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos

Más Noticias
La ciudad palpitó los 21k LA GACETA de la mano de Somos Rush

La ciudad palpitó los 21k LA GACETA de la mano de Somos Rush

Colapinto, frustrado en Monza: “Fue muy duro, no teníamos ritmo”

Colapinto, frustrado en Monza: “Fue muy duro, no teníamos ritmo”

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Agenda de TV del domingo: Alcaraz-Sinner definen el US Open

Agenda de TV del domingo: Alcaraz-Sinner definen el US Open

Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs

Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Comentarios