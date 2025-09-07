El fiscal Zitto exige un acuerdo de seguridad para reabrir el estadio de Independiente

El fiscal Mariano Zitto pidió un acuerdo integral de seguridad para que se levante la clausura del estadio de Independiente, dispuesta tras los graves disturbios ocurridos en el duelo de Copa Sudamericana contra Universidad de Chile. El funcionario aclaró que la cancha seguirá cerrada “hasta que la Aprevide, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la AFA, Independiente y, si es posible, la Conmebol, logren consensuar medidas que aseguren condiciones mínimas y eviten la repetición de episodios violentos”.
La suspensión de la sede dejó al club sin la posibilidad de disputar como local el encuentro frente a Platense, y ahora la gran incógnita es si podrá recibir a Banfield en la octava fecha del torneo Clausura.
“Ver lo que pasó fue impactante: observamos todo roto en la tribuna visitante, incluso arrancaron varillas de hierro y había rastros de sangre por todos lados. Era una verdadera escena de posguerra”, relató el fiscal en diálogo con LN+.
Zitto remarcó que en la investigación se detectó “una absoluta falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad públicas y privadas”. Además, aclaró que el cotejo se interrumpió por la violencia del público chileno y que la irrupción de los hinchas locales ocurrió una vez concluido el partido.