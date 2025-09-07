Secciones

Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

Tucumán hace historia y recibirá un torneo WTA 125 en Lawn Tennis: ¿cuándo se desarrollará?

La provincia será sede de un certamen internacional con jugadoras top-150, un logro celebrado por el presidente de la Asociación Tucumana Augusto Arquez.

Hace 2 Hs

El tenis femenino mundial tendrá un protagonista inesperado en el Jardín de la República. Entre el 3 y el 9 de noviembre, el Tucumán Lawn Tennis se prepara para albergar un torneo WTA 125, un evento que promete mostrar al mundo la capacidad organizativa y deportiva de la provincia. La confirmación oficial llegó ayer y marca un hito histórico para el deporte local.

Para Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, la llegada de un torneo de estas características no sólo representa un salto deportivo, sino también un reconocimiento internacional al trabajo constante y planificado de la provincia. “Que Tucumán aloje un torneo de esta importancia no sólo es muy relevante en materia deportiva y turística, sino que sirve de ejemplo de que cuando se trabaja con esfuerzo, esmero y objetivos claros, respetando los procesos, el sueño de que Tucumán hoy sea mundial en el tenis se hizo realidad”, aseguró.

Las instalaciones del Lawn Tennis, con su cancha 1 emblemática, fueron aprobadas por la WTA tras una inspección minuciosa. “Muchas veces agradezco a quien se le ocurrió hacer una cancha 1 tan grande y espectacular hace tantos años. Seguramente pensó en grande, como lo hicimos nosotros”, señaló Arquez. Para poder estar a la altura del torneo, se realizarán mejoras en los vestuarios y salones, y se adaptarán algunas características de las canchas, incluyendo modificaciones en los postes de la red.

El torneo estará organizado por la empresa Tennium, propietaria del certamen, mientras que la Asociación Tucumana de Tenis colaborará con todo lo relativo a autorizaciones y know-how local. “Desde nuestra institución apoyaremos en todo lo pertinente para que el evento se desarrolle sin inconvenientes”, aclaró Arquez, destacando la importancia de la colaboración entre los distintos actores.

El WTA 125 convocará a jugadoras con ranking mundial entre el puesto 60 y 150, lo que garantiza un nivel competitivo muy alto. “Lo importante es que muchas jugadoras argentinas que participaron en nuestros torneos locales, y que ya poseen ese ranking, volverán para esta edición del W125”, destacó el dirigente, resaltando la oportunidad de ver de cerca a figuras reconocidas del tenis femenino.

Una semana histórica para Tucumán

Más allá del espectáculo profesional, Arquez subraya el impacto social del torneo. “Siempre esperamos que más chicas jueguen al tenis. Hay canchas, hay profesores, hay torneos. Sabemos que es un deporte solitario y sacrificado, pero es un deporte que educa y enseña. Ver a sus ídolas jugar a un metro, y cómo lo hacen, creo que es el mejor ejemplo para enamorarse de este deporte. Por lo que el impacto es inherente”, afirmó. Además, remarcó la trascendencia de organizar un evento de esta magnitud y alentó a confiar en el trabajo colectivo: “Tenemos que acostumbrarnos a que los tucumanos podemos hacer las cosas bien, aguantar el proceso y ser mirados con respeto y admiración. Si alguien ya lo hizo, nosotros también podemos hacerlo, y si nadie lo hizo, los tucumanos podemos hacerlo primero, no me cabe duda”. El torneo repartirá U$S 115.000 en premios y, sin reemplazar al Argentina Open de Buenos Aires, será una vidriera internacional para que la provincia siga consolidándose como un referente del tenis en Sudamérica.

