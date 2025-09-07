Tucumán hace historia y recibirá un torneo WTA 125 en Lawn Tennis: ¿cuándo se desarrollará?

Una semana histórica para Tucumán

Más allá del espectáculo profesional, Arquez subraya el impacto social del torneo. “Siempre esperamos que más chicas jueguen al tenis. Hay canchas, hay profesores, hay torneos. Sabemos que es un deporte solitario y sacrificado, pero es un deporte que educa y enseña. Ver a sus ídolas jugar a un metro, y cómo lo hacen, creo que es el mejor ejemplo para enamorarse de este deporte. Por lo que el impacto es inherente”, afirmó. Además, remarcó la trascendencia de organizar un evento de esta magnitud y alentó a confiar en el trabajo colectivo: “Tenemos que acostumbrarnos a que los tucumanos podemos hacer las cosas bien, aguantar el proceso y ser mirados con respeto y admiración. Si alguien ya lo hizo, nosotros también podemos hacerlo, y si nadie lo hizo, los tucumanos podemos hacerlo primero, no me cabe duda”. El torneo repartirá U$S 115.000 en premios y, sin reemplazar al Argentina Open de Buenos Aires, será una vidriera internacional para que la provincia siga consolidándose como un referente del tenis en Sudamérica.