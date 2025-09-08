Cartas de lectores: Diabetes y corazón: el aporte de las glifosinas

Se estima que más de 800 millones de personas padecen diabetes en el mundo, una enfermedad crónica que ha aumentado rápidamente en las últimas décadas. Sin dudas, es una de las grandes epidemias de nuestro tiempo y, con el paso de los años, se ha transformado en un desafío global para la salud pública. Su impacto -y esto uno lo ve claramente en la práctica médica- no se limita al desbalance de azúcar en sangre, sino que alcanza también, de manera directa, al funcionamiento del corazón, los riñones y los vasos sanguíneos. Es una enfermedad sistémica de afectación microvascular. La microangiopatía que genera conduce a complicaciones en todo el organismo, tales como la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, el aceleramiento de la aterosclerosis, el aumento de la tasa de infartos y ACV, y, por supuesto, una mayor cantidad de internaciones por insuficiencia cardíaca. La buena noticia es que, en los últimos años -y, sobre todo, desde 2014 en adelante- han surgido nuevos medicamentos que no solo controlan la glucemia, sino que también actúan protegiendo el corazón y el riñón: las glifosinas. Estas cambiaron el paradigma en el manejo de la diabetes. Si hacemos un poco de historia, veremos cómo hace casi 200 años (en 1835) dos investigadores belgas, Koninck y Servais Stas, descubrieron un compuesto en la corteza del manzano al que llamaron florizina. Tiempo después, dos científicos alemanes, Minkowski y Von Mering, observaron que en perros esta sustancia inducía poliuria y glucosuria (eliminación de azúcar por orina). Ya en el siglo XXI, la ciencia desarrolló fármacos basados en la florizina, como la dapaglifosina y la empaglifosina. Hoy contamos con ellos en el consultorio para un mejor manejo clínico y tratamiento de la diabetes. Las glifosinas cardioprotegen y nefroprotegen: corrigen la hiperfiltración glomerular en el riñón y reducen la sobrecarga cardíaca, favoreciendo un mejor funcionamiento del corazón. Me parece que, como médicos, no podemos dejar pasar esto. Opino que es importante ser divulgadores de este cambio de mirada. La ciencia nos ofrece nuevas herramientas, y está en nosotros acompañar al enfermo con interés, cercanía, empatía y profesionalismo, sumando recursos que permitan transformar esta amenaza silenciosa en una oportunidad de cuidado integral: endocrinológico y cardiológico. La diabetes no es solo un número en un laboratorio: es también un desafío humano, social y sanitario. Con estos fármacos innovadores -que, estoy convencido, llegaron para quedarse en la terapéutica cardiovascular-, y a más de 100 años del hallazgo de Minkowski y Von Mering, los derivados de la florizina ya son medicamentos de uso primordial para el médico del siglo XXI. Porque, al final del día, más allá de los mecanismos moleculares y las cifras, lo que uno ve y seguirá viendo en el consultorio son los rostros de los enfermos, sus biografías y sus esperanzas de mejorar. La ciencia nos regaló las glifosinas, y eso es muy bueno. Pero el verdadero impacto se percibe -y se percibirá- cuando el paciente con diabetes nos cuente que camina más aliviado, que lo hace con menos fatiga y que enfrenta un futuro con menos miedo.