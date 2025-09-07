Secciones
Polémica con Cristiano Ronaldo: su reacción con un hincha de Portugal generó indignación en redes

El capitán del Al Nassr rechazó a un fanático que buscaba una foto y las redes estallaron con comparaciones con Lionel Messi.

Hace 1 Hs

En las últimas horas, un video de Cristiano Ronaldo recorrió el mundo y generó polémica en las redes sociales. En las imágenes se ve al delantero reaccionar de forma inesperada cuando un fanático intentó acercarse para sacarse una foto con él.

La reacción del futbolista del Al Nassr sorprendió a todos. Ante la llegada del hincha, el portugués lo empujó mientras el personal de seguridad lo retiraba del lugar. La escena no pasó desapercibida y rápidamente se multiplicó en las plataformas digitales.

Las comparaciones no tardaron en aparecer. Varios usuarios pusieron a Ronaldo frente a Lionel Messi, destacando la diferencia en el trato hacia los admiradores. “Messi te firma la espalda y Ronaldo te empuja, no somos lo mismo” fue uno de los comentarios más compartidos, acompañado de críticas y memes.

En lo deportivo, el portugués sigue demostrando su vigencia. A los 40 años marcó un doblete en el debut de Portugal en las Eliminatorias para el Mundial 2026, con una contundente goleada 5-0 frente a Armenia, que dejó al equipo de Roberto Martínez en lo más alto del grupo que también integran Hungría e Irlanda.

El otro capítulo de su rivalidad con Messi

Mientras Messi continúa sumando goles con la Selección y con el Inter Miami, acercándose a la mítica cifra de 1000 tantos, la discusión con Cristiano volvió a encenderse. El portugués lleva 942 conquistas en su carrera y el argentino acumula 879, lo que mantiene en vilo a los fanáticos que comparan quién será el primero en alcanzar ese récord histórico.

