Se esperan las palabras de Milei en el búnker de LLA tras la derrota en Buenos Aires

Tras varios días de especulación, Javier Milei resolvió finalmente que estará presente en el búnker de La Libertad Avanza (LLA), ubicado en La Plata, donde se espera que hable luego de la derrota en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
"Va a ir", confirmó una fuente de la Casa Rosada, despejando las dudas que persistían hasta esta misma tarde sobre su asistencia. Según trascendió, en la intimidad presidencial se buscaba contar con un panorama más claro antes de que Milei suba al escenario.
Aunque aún no lo oficializan, se descontaba que el jefe de Estado hablará, tal como acostumbra en cada evento partidario.
"Pusimos un ejército de 45.000 fiscales", dijo Sebastián Pareja
Minutos después del cierre de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el principal armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, dio la primera declaración oficial desde el búnker libertario y destacó el masivo operativo de fiscalización: "Pusimos en la cancha un ejército de 45.717 fiscales".
El dirigente de LLA apuntó contra las "trapisondas de la vieja política donde siempre se intenta engañar al electorado", e incluyó en esa categoría delitos electorales como "romper boleta" y "robar boleta".