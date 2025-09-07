Confirman que Milei estará en el búnker de LLA para esperar los resultados

Ya el viernes, la Casa Rosada había convocado a los principales ministros para que acompañaran la jornada en La Plata. Se esperaba la participación de figuras como el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Desde temprano, en tanto, se hicieron presentes asesores y colaboradores de confianza como Santiago Caputo, el camarógrafo presidencial Santiago Oría y el influencer Iñaki Gutiérrez. La secretaria general de la Presidencia y titular nacional de LLA, Karina Milei, tenía previsto arribar alrededor de las 20 al salón Vonharv, epicentro del operativo libertario.