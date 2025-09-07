Secciones
La mamá de Franco Colapinto fue a votar en moto y deslumbró con un casco muy especial

Mientras el piloto finalizaba 17° en Monza, Andrea Trofimczuk llegó en moto a votar con un casco histórico de Williams y sorprendió a todos en Buenos Aires.

Hace 1 Hs

El fin de semana de Fórmula 1 en Italia no solo dejó emociones en la pista, también provocó un gesto inesperado en la Argentina. Mientras Franco Colapinto competía en el Gran Premio de Monza, donde terminó en el puesto 17 tras sufrir calambres, su mamá se hizo presente en las elecciones legislativas en Pilar de una manera muy especial.

Se trata de Andrea Trofimczuk, madre del joven piloto, quien esperó que concluyera la carrera en Europa para cumplir con su obligación cívica en Buenos Aires. Alrededor del mediodía se presentó en una escuela de su ciudad y sorprendió a todos al llegar en moto.

La escena llamó la atención de los presentes, pero lo que más impactó fue el detalle que la acompañaba. Antes de entrar al establecimiento, Andrea se colocó el casco que usaba su hijo cuando formaba parte de la academia de Williams, en la temporada 2024. El diseño mezclaba tonos azul, fucsia y blanco, con la bandera argentina como protagonista.

Rápidamente, la postal se viralizó en redes sociales. Los usuarios destacaron el orgullo con el que la madre de Colapinto mostró el casco, como un símbolo de apoyo a la carrera deportiva de su hijo, que vive su primera temporada completa en la Fórmula 1 con el equipo Alpine.

Orgullo de madre en la pista y en las urnas

Mientras en Monza Colapinto cerraba un fin de semana complicado, en Argentina su mamá daba que hablar con una aparición que conmovió a todos. En pocos días, el piloto volverá a subirse al auto en el Gran Premio de Azerbaiyán, con el recuerdo de aquel emotivo momento que vivió con su madre en Bakú en 2024, cuando juntos celebraron sus primeros puntos en la máxima categoría.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
