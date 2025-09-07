Secciones
Calificaron la jornada electoral de “histórica” y confirmaron que los primeros resultados estarán desde las 21

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, informó que los resultados podrán consultarse a través del sitio oficial.

Carlos Bianco. Carlos Bianco.
Hace 1 Hs

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, aseguró que las elecciones legislativas se desarrollaron “con total normalidad” y definió la jornada como un “día histórico” para la provincia.

Durante una conferencia de prensa brindada tras el cierre de los comicios, Bianco destacó el funcionamiento del operativo electoral y la labor de todos los actores involucrados: “Es la primera vez que una provincia organiza una elección de esta magnitud, con más de 14 millones de electores”, señaló.

El funcionario detalló que el proceso se inició sin mayores inconvenientes. “Desde ayer se entregó el 100% del material electoral, y esta mañana, para las 10, ya estaban abiertas todas las mesas. Hubo demoras habituales, pero se votó con total tranquilidad, sin largas filas y con una muy buena organización”, afirmó.

Respecto del cierre de la votación, explicó que se activó el protocolo previsto por la Junta Electoral para permitir que quienes estuvieran en fila al momento del cierre pudieran ejercer su derecho. “A esas personas se les entregó un número y se las hizo ingresar para garantizar el voto”, indicó.

Bianco también confirmó el inicio del escrutinio provisorio y recordó que los primeros datos estarán disponibles a partir de las 21, siempre que se haya alcanzado el 30% de mesas escrutadas en todas las secciones electorales, tal como lo establece la normativa vigente, consignó el diario "Ámbito".

Asimismo, informó que los resultados podrán consultarse a través del sitio oficial habilitado para tal fin. En cuanto al escrutinio definitivo, comenzará cinco días después de finalizada la jornada electoral.

“Este escrutinio provisorio tiene como objetivo ofrecer una primera impresión de los resultados. Más información estará disponible a partir de las 21, o cuando se cumpla el requisito del 30% de mesas escrutadas por sección”, concluyó.

