Una figura de Real Madrd se animó a posar en ropa interior y revolucionó a los hinchas

El lateral inglés, ex Liverpool, se lució como modelo de una famosa marca de ropa interior en Madrid y generó miles de reacciones en redes sociales.

Hace 2 Hs

El arribo de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid no solo generó expectativas futbolísticas, sino que también lo impulsó hacia el mundo de la moda. El lateral inglés se convirtió en la nueva imagen de una reconocida marca estadounidense de ropa interior en su campaña otoño 2025, con un llamativo rodaje realizado en la capital española.

En las imágenes, el exjugador del Liverpool aparece luciendo prendas icónicas de la marca, como calzoncillos y jeans. El tono de la campaña es osado, con escenas que lo muestran en la ducha y en momentos de gran cercanía con la cámara, llegando incluso a deslizarse los bóxers, aunque sin desnudarse por completo.

El propio futbolista habló sobre la experiencia. Alexander-Arnold dijo que ponerse la ropa de la firma le hizo sentir “poderoso y seguro de mí mismo”. También destacó lo que significó grabar en Madrid. “Reencontrarme con el equipo en esta sesión fue una experiencia inolvidable, aún más especial por el hecho de que pudimos rodar en Madrid, lo que significa mucho para mí. Hizo que toda la experiencia fuera aún más personal y divertida”, explicó en diálogo con la revista Men’s Health.

La campaña generó un verdadero furor en redes sociales. Los seguidores, acostumbrados a verlo brillar en el césped, se sorprendieron al descubrir esta nueva faceta. “Messi te firma la espalda y Cristiano Ronaldo te empuja. We’re not the same”, escribió un usuario en tono irónico, mientras otra fan comentó “mi hermoso esposo”, reflejando el impacto del jugador en diferentes públicos.

Entre el fútbol y el modelaje

La llegada de Alexander-Arnold al Real Madrid, confirmada antes del Mundial de Clubes en Estados Unidos, marcó un cambio en su vida profesional y personal. El inglés aseguró que dejar al Liverpool, club que “le hizo quien es”, fue una de las decisiones más difíciles de su carrera. Aun así, resaltó que lo motivó “la ambición y el deseo de probarme en un nuevo contexto”. Ahora, mientras se adapta a entrenamientos más exigentes, el futbolista celebra esta faceta como modelo y se suma a figuras como Virgil van Dijk, Leah Williamson, Chloe Kelly, Alex Morgan, Mary Fowler, Kenza Dali y Mana Iwabuchi que también participaron en campañas de la marca.

