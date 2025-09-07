Una figura de Real Madrd se animó a posar en ropa interior y revolucionó a los hinchas

Entre el fútbol y el modelaje

La llegada de Alexander-Arnold al Real Madrid, confirmada antes del Mundial de Clubes en Estados Unidos, marcó un cambio en su vida profesional y personal. El inglés aseguró que dejar al Liverpool, club que “le hizo quien es”, fue una de las decisiones más difíciles de su carrera. Aun así, resaltó que lo motivó “la ambición y el deseo de probarme en un nuevo contexto”. Ahora, mientras se adapta a entrenamientos más exigentes, el futbolista celebra esta faceta como modelo y se suma a figuras como Virgil van Dijk, Leah Williamson, Chloe Kelly, Alex Morgan, Mary Fowler, Kenza Dali y Mana Iwabuchi que también participaron en campañas de la marca.