"El próximo diez": Mastantuono sorprendió en un recital de rock con un detalle que enloqueció al público

El joven talento Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid y promesa de la Selección Argentina, vivió un momento distinto al que acostumbra dentro de las canchas. Aprovechando su día libre tras el partido de Eliminatorias contra Venezuela, viajó al Movistar Arena de Villa Crespo para disfrutar de un recital de Las Pastillas del Abuelo.
La presencia del mediocampista no pasó inadvertida entre los miles de fanáticos. En medio del show, subió al escenario y compartió unos minutos con Piti Fernández, cantante de la banda. Allí, el jugador le entregó su camiseta de la Selección argentina, gesto que provocó una ovación inmediata.
“Es un regalo muy especial del próximo Diez”, expresó Fernández mientras mostraba la camiseta al público. La frase encendió la euforia de los presentes, que celebraron con aplausos y gritos al joven de apenas 18 años. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.
La relación de Mastantuono con la música viene de antes. En mayo de 2025, cuando aún jugaba en River Plate, ya se había subido a una tarima para cantar junto al grupo el tema “Ojos de Dragón”. En otra ocasión, contó en una entrevista con Gastón Edul que le regalaron un tocadiscos para su cumpleaños y que disfruta escuchar a artistas como Joaquín Sabina, Los Redondos, Soda Stereo, Guasones, Viejas Locas, Babasónicos y Andrés Calamaro.
Lo que viene para el “nuevo Diez”
Tras debutar como titular en la Selección ante Venezuela, donde fue reemplazado por Nicolás González a los 63 minutos, Mastantuono busca consolidarse en el equipo de Lionel Scaloni, especialmente con la ausencia de Lionel Messi. Con 151 minutos disputados en el Real Madrid, espera sumar protagonismo en la Liga frente a la Real Sociedad y soñar con sus primeros minutos internacionales en la Champions ante el Olympique de Marsella.