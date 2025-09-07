Secciones
DeportesFútbol

"El próximo diez": Mastantuono sorprendió en un recital de rock con un detalle que enloqueció al público

El mediocampista de 18 años aprovechó su día libre con la Selección y protagonizó una escena que nadie imaginaba en el show de Las Pastillas del Abuelo.

El próximo diez: Mastantuono sorprendió en un recital de rock con un detalle que enloqueció al público
Hace 2 Hs

El joven talento Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid y promesa de la Selección Argentina, vivió un momento distinto al que acostumbra dentro de las canchas. Aprovechando su día libre tras el partido de Eliminatorias contra Venezuela, viajó al Movistar Arena de Villa Crespo para disfrutar de un recital de Las Pastillas del Abuelo.

La presencia del mediocampista no pasó inadvertida entre los miles de fanáticos. En medio del show, subió al escenario y compartió unos minutos con Piti Fernández, cantante de la banda. Allí, el jugador le entregó su camiseta de la Selección argentina, gesto que provocó una ovación inmediata.

“Es un regalo muy especial del próximo Diez”, expresó Fernández mientras mostraba la camiseta al público. La frase encendió la euforia de los presentes, que celebraron con aplausos y gritos al joven de apenas 18 años. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

La relación de Mastantuono con la música viene de antes. En mayo de 2025, cuando aún jugaba en River Plate, ya se había subido a una tarima para cantar junto al grupo el tema “Ojos de Dragón”. En otra ocasión, contó en una entrevista con Gastón Edul que le regalaron un tocadiscos para su cumpleaños y que disfruta escuchar a artistas como Joaquín Sabina, Los Redondos, Soda Stereo, Guasones, Viejas Locas, Babasónicos y Andrés Calamaro.

Lo que viene para el “nuevo Diez”

Tras debutar como titular en la Selección ante Venezuela, donde fue reemplazado por Nicolás González a los 63 minutos, Mastantuono busca consolidarse en el equipo de Lionel Scaloni, especialmente con la ausencia de Lionel Messi. Con 151 minutos disputados en el Real Madrid, espera sumar protagonismo en la Liga frente a la Real Sociedad y soñar con sus primeros minutos internacionales en la Champions ante el Olympique de Marsella.

Temas Lionel MessiClub Atlético River PlateVenezuelaSelección Argentina de fútbolReal MadridSoda StereoAndrés CalamaroJoaquín Sabina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Raphinha denunció racismo contra su hijo en un parque de diversiones

Raphinha denunció racismo contra su hijo en un parque de diversiones

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
3

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
4

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
5

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos
6

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos

Más Noticias
La ciudad palpitó los 21k LA GACETA de la mano de Somos Rush

La ciudad palpitó los 21k LA GACETA de la mano de Somos Rush

Colapinto, frustrado en Monza: “Fue muy duro, no teníamos ritmo”

Colapinto, frustrado en Monza: “Fue muy duro, no teníamos ritmo”

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Agenda de TV del domingo: Alcaraz-Sinner definen el US Open

Agenda de TV del domingo: Alcaraz-Sinner definen el US Open

Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs

Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Comentarios