"El próximo diez": Mastantuono sorprendió en un recital de rock con un detalle que enloqueció al público

La relación de Mastantuono con la música viene de antes. En mayo de 2025, cuando aún jugaba en River Plate, ya se había subido a una tarima para cantar junto al grupo el tema “Ojos de Dragón”. En otra ocasión, contó en una entrevista con Gastón Edul que le regalaron un tocadiscos para su cumpleaños y que disfruta escuchar a artistas como Joaquín Sabina, Los Redondos, Soda Stereo, Guasones, Viejas Locas, Babasónicos y Andrés Calamaro.