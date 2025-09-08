Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 8 de septiembre, en Argentina se celebra el Día del Agricultor, establecido en homenaje a la creación de la primera colonia agrícola en el país, ubicada en Santa Fe.
Por otra parte, en tiempos en que el concepto de femicidio no era tan habitual en la sociedad, el asesinato de María Soledad Morales, ocurrido en Catamarca el 8 de septiembre de 1990 marcó un antes y un después en este tipo de casos en Argentina y por ello es una de las efemérides más destacadas de la fecha. El caso, que tuvo enorme repercusión pública y mediática, estuvo vincuilado con una trama de encubrimiento policial y del poder político catamarqueño, que finalmente derivó la renuncia del gobernador de entonces, Ramón Saadi.
Por otro lado, el 8 de septiembre de 1990, la tenista argentina Gabriela Sabatini ganó el US Open tras vencer en la final a la alemana Steffi Graf por 6-2 y 7-6 (4).
El 8 de septiembre también se celebra el Día Internacional del Periodista, creado en 1958 durante el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas (OIP) celebrado en Rumania en homenaje a la muerte del periodista Julius Fucik, ejecutado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
A su vez, el 8 de septiembre de 1957 nace el artista Héctor Eduardo Reglero Montaner, reconocido internacionalmente como Ricardo Montaner, en Valentín Alsina, partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, el 8 de septiembre de 1952 se publica la novela del escritor estadounidense Ernest Hemingway "El viejo y el mar", su último trabajo publicado antes de morir y uno de los más populares entre el público y los críticos especialistas. Por dicha obra, el año siguiente ganó el Premio Pulitzer y el Nobel de Literatura.
El 8 de septiembre se celebran otras efemérides como el Día Internacional de la Alfabetización, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) en 1965 y en con el objetivo de dar a conocer la importancia de la alfabetización "como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible".
También se conmemora el Día Internacional de la Fisioterapia, proclamada en 1996 por la World Confederation for Physical Therapy (WCPT) en conmemoración del día de su fundación, el Día Mundial de la Fibrosis Quística, creado en 2013 con el objetivo de reconocer a los científicos que descubrieron en 1989 el gen que ocasiona la enfermedad.
Lo que pasó un día como hoy
Día Internacional de la Alfabetización
Día Internacional del Periodista
Día Internacional de la Fisioterapia
Día Mundial de la Fibrosis Quística
Día del Agricultor (En Argentina)
1157 – Nace Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra desde 1189.
1380 – Los rusos vencen a los Tártaros en Kulikovo.
1504 – La estatua del David, de Miguel Ángel se inaugura en Florencia
1565 – Pedro Menéndez de Avilés funda Saint Augustine, Florida, el primer asentamiento permanente en los Estados Unidos.
1565 – Los caballeros de Malta rompen el sitio de La Valetta.
1602 – Se coloca la primera piedra del templo de la Merced, en la capital de México.
1636 – Se funda el Harvard College (en EE.UU.)
1645 – Muere Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, escritor español.
1771 – Se funda en California la Misión de San Gabriel Arcángel.
1831 – Los rusos reocupan Varsovia
1847 – Batalla del Molino del Rey, una de las batallas más sangrientas de la guerra entre México y EE.UU.
1876 – Un pronunciamiento militar en Ecuador dirigido por el general Veintimilla derroca al Gobierno conservador de Antonio Borrero.
1894 – Muere Hermann von Helmholtz, científico alemán que enunció la ley de conservación de la energía.
1920 – Primer servicio de correo aéreo de los Estados Unidos.
1924 – Estalla una revolución en Chile que derroca al presidente Arturo Alessandri y da el poder al Gral. Luis Altamirano.
1925 – Nace Peter Sellers, actor británico.
1928 – La FIFA decide que el primer mundial se haga en Uruguay.
1933 – Muere el Rey Faisal de Irak.
1938 – Muere Agustín Magaldi, cantor de tangos.
1941 – Nace Bernie Sanders, político estadounidense.
1944 – La primera bomba V2 cae sobre Gran Bretaña.
1949 – Muere Richard Strauss, compositor alemán.
1951 – Se firman tratados de paz y de seguridad entre EE.UU. y Japón.
1952 – Se publica "El Viejo y el Mar", de Ernest Hemingway.
1953 – La República de Austria es reconocida por la URSS, que renuncia al cobro de sus gastos de ocupación.
1957 – Nace Ricardo Montaner, cantautor argentino venezolano
1961 – El socialista Tancredo Neves es nombrado primer ministro de Brasil.
1967 – Se proclama la República de Uganda.
1971 – Nace Martin Freeman, actor británico.
1974 – El presidente estadounidense Gerald Ford, indulta todos los delitos que Richard Nixon pudiera haber cometido en su mandato.
1978 – Muere Ricardo Zamora, mítico arquero del fútbol español.
1978 – Muere Leopoldo Torre Nilsson, director cinematográfico y escritor.
1981 – Guatemala rompe las relaciones con el Reino Unido por la independencia de Belice.
1986 – Se decreta el estado de excepción en Chile y se practican centenares de detenciones tras el atentado del día anterior contra Pinochet.
1989 – Nace Avicii, DJ, remixer, y productor discográfico sueco
1990 – Gabriela Sabatini gana el US Open, su primer título de Grand Slam.
1990 – Asesinan en Catamarca a María Soledad Morales. Autoridades locales vinculadas al crimen intentaron encubrir el delito, desencadenando movilizaciones en todo el país.
1991 – Un referendum aprueba por el 95% la soberanía e independencia de Macedonia, con derecho a asociarse a una Yugoslavia de Estados soberanos.
1994 – Berlín despide con los honores militares a los últimos soldados de las tres potencias aliadas (Reino Unido, Francia y EEUU).
1997 – Mueren 500 personas al naufragar un transbordador en el puerto de Montrouis (Haití).
2003 – En Estados Unidos, la RIAA demanda a una niña de 12 años de edad por haber compartido música ilegalmente.
2003 – Muere Leni Riefenstahl, actriz y cineasta alemana.
2009 – Muere Aage Niels Bohr, físico danés.
2014 – Haider al-Abadi se convierte en el 75º Primer Ministro de Iraq
2014 – Muere Rubén Peucelle, luchador profesional argentino.
2016 – Se publica en "Current Biology" el estudio sobre el ADN de la jirafa, que revela que existen cuatro especies de jirafa, no solo una, como se supuso hasta ese momento.
2019 – Muere Camilo Sesto, cantante y compositor español.