Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por otra parte, en tiempos en que el concepto de femicidio no era tan habitual en la sociedad, el asesinato de María Soledad Morales, ocurrido en Catamarca el 8 de septiembre de 1990 marcó un antes y un después en este tipo de casos en Argentina y por ello es una de las efemérides más destacadas de la fecha. El caso, que tuvo enorme repercusión pública y mediática, estuvo vincuilado con una trama de encubrimiento policial y del poder político catamarqueño, que finalmente derivó la renuncia del gobernador de entonces, Ramón Saadi.