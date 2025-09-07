Secciones

Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open

Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

El padre del Presidente, de 82 años, sufragó en el Instituto Pedro Poveda. Los custodios lo ayudaron a caminar.

Hace 1 Hs

Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei, votó en el Instituto Pedro Poveda del partido bonaerense de Vicente López rodeado de un fuerte operativo de seguridad.

El hombre de 82 años llegó al mismo colegio al que concurrió su hija, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien no lo acompañó como sí lo había hecho en ocasiones anteriores.

Norberto Milei arribó al establecimiento en una camioneta negra con vidrios polarizados junto a su esposa Alicia Luján Lucich, y fue escoltado por dos custodios que lo ayudaron a caminar.

Milei estuvo cinco minutos en el lugar y se retiró sin formular declaraciones a la prensa, al tiempo que unas “13 personas, entre hombres y mujeres” participaron del operativo de seguridad privada.

Karina Milei votó al mediodía

La hermana del presidente, Karina Milei, había votado al mediodía en el mismo Instituto Pedro Coveda, en medio de un amplio operativo de seguridad encabezado por efectivos de la Casa Militar de la Nación. Al llegar al lugar rechazó el contacto con los medios y dijo: “No hablo”.

Sin embargo, Karina Milei brindó breves declaraciones al canal LN+ mientras esperaba en la fila para ingresar al cuarto oscuro y se limitó a remarcar: “Es importante, la gente tiene que venir a votar”.

