“Todos eran Messi”: la llamativa reflexión de un jugador brasileño sobre la derrota con Argentina

El futbolista, recientemente transferido de Flamengo a la Roma por más de 29 millones de dólares, admitió que la Selección de Lionel Scaloni fue demasiado superior. “Ellos estaban en una noche en la que todos eran Messi. No teníamos nada para hacer, fue eso”, confesó. Y agregó que la caída les sirvió como aprendizaje, ya que “todo el mundo juega para ganar y sabemos la calidad del equipo de Argentina”.