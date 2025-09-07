Secciones
Política

Buenos Aires: detienen a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria

El joven fue descubierto in fraganti por un votante, mientras intentaba esconder fajos de boletas de un cuarto oscuro.

Buenos Aires: detienen a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Hace 26 Min

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este domingo cerca del mediodía en la Escuela Nº12 de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas. El joven fue sorprendido in fraganti mientras robaba boletas de Fuerza Patria del cuarto oscuro, en el marco de las elecciones bonaerenses 2025.

El hecho fue descubierto por un votante que ingresó al cuarto oscuro para emitir su voto y se encontró con el fiscal libertario guardando fajos de boletas de Fuerza Patria en un sobre. Al ser confrontado, el joven no supo qué responder.

El propio votante, que además filmó la secuencia, dio aviso a las autoridades de mesa, quienes inmediatamente notificaron a los efectivos policiales presentes en el establecimiento. Tras el episodio y la denuncia de los fiscales de los otros partidos, el fiscal fue retirado de la escuela y puesto a disposición de la Justicia Electoral.

Según la información, el joven fue aprehendido por violación de la veda y robo de boletas. La Ley Electoral Nº 5.109 de la Provincia de Buenos Aires establece penas de arresto de dos a tres años para quienes falsifiquen, adulteren, destruyan, substraigan o sustituyan documentos electorales.

Temas Buenos AiresLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
2

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
3

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
4

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
5

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad
6

La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad

Más Noticias
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Hasta 2023, la Argentina tuvo uno de los mayores gastos públicos de América Latina

Hasta 2023, la Argentina tuvo uno de los mayores gastos públicos de América Latina

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

El gran baile argentino

El gran baile argentino

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Comentarios