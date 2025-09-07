Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a protagonizar un momento polémico en medio de las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, acompañó a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, a votar en Vicente López, y terminó enfrentándose a un grupo de periodistas que cubría el operativo.
El contexto: Karina Milei votó en Vicente López
Karina Milei, conocida como “El Jefe” y una de las figuras de mayor influencia en el Gobierno, emitió su voto en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López. Su presencia había generado gran expectativa mediática, especialmente luego de los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo que mencionan su nombre en presuntas maniobras de corrupción.
Fiel a su estilo hermético, la hermana del Presidente apenas alcanzó a decir: “La gente tiene que ir a votar”. Tras sufragar, se retiró caminando entre militantes y un fuerte operativo de seguridad hasta una camioneta que la esperaba.
El cruce de Lilia Lemoine con los medios
Durante ese trayecto, Lilia Lemoine, que la acompañaba, comenzó a responder preguntas de la prensa pero rápidamente se ofuscó. En un momento acusó a los periodistas de acoso:
“Son cinco tipos amedrentándome. Me dejan en paz ahora mismo o llamo a la policía. Me están acosando”, exclamó la legisladora en tono alterado.
Acto seguido, sacó su celular y empezó a grabar a los cronistas. En el video se la escucha decir:
“¿Me van a dejar en paz ahora que los estoy grabando? ¿O me van a seguir todavía?”.
La diputada publicó la grabación en su cuenta de X (ex Twitter) minutos después del incidente.
El descargo en redes sociales
En su publicación, Lemoine detalló lo ocurrido:
“CASI SE LLEVAN PUESTA A UNA SEÑORA CON CAMINADOR. Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... 3 cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara. Se detienen recién cuando sacás el celular y los grabás. Debí hacerlo antes”.
Según su versión, los cronistas la habrían empujado e increpado en el camino, lo que justificó su reacción.
Un nuevo episodio en el estilo Lemoine
La diputada, que suele ser noticia tanto por sus declaraciones como por su estilo irreverente, volvió a generar repercusión con este cruce con la prensa. El episodio se suma a una larga lista de intervenciones que la convierten en una de las figuras más polémicas de La Libertad Avanza.