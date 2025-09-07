Sergio Massa: “La provincia de Buenos Aires va a mostrar hoy que recorre un camino, como en 2023”

Este domingo al mediodía, Sergio Massa emitió su voto en la Escuela Primaria N°19 de Tigre, acompañado de su esposa, Malena Galmarini, candidata a senadora provincial por la Primera Sección electoral.
“De las últimas elecciones fui candidato en once distritos, y esta vez me toca acompañar a Malena como candidata”, señaló el excandidato presidencial tras sufragar.
Confianza en el resultado del peronismo
Al ser consultado por los periodistas, Massa deslizó su expectativa de un buen resultado para el oficialismo:
“No quiero violar la veda, pero yo creo que hoy la provincia de Buenos Aires va a demostrar que recorre un camino, como ya lo recorrió en 2023”.
El dirigente remarcó que a la noche se trasladará a La Plata “cuando se sepa lo que eligieron los bonaerenses”.
“La política no tiene personas indispensables”
Massa buscó relativizar su peso personal dentro del armado bonaerense y puso el foco en los proyectos colectivos:
“La política no tiene personas indispensables; en todo caso, hay proyectos indispensables, pero las personas pasamos”.
Con esta definición, el exministro destacó su rol como articulador entre las distintas corrientes del peronismo, en especial entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
Participación y desarrollo de los comicios
En cuanto al clima electoral, Massa valoró la alta participación ciudadana:
“Es la primera vez después de mucho tiempo que tenemos una elección provincial. La logística y la presencia de la enorme mayoría de los presidentes de mesa son aspectos fundamentales. Esto demuestra que la sociedad tiene vocación de participación. Comparado con otras provincias, el nivel de votación es un buen número”.
Un llamado a la unidad y al voto
El dirigente instó a los bonaerenses a concurrir a las urnas:
“Le pido a la gente que vaya a votar. No importa a quién vote, es la mejor herramienta que tenemos. Es importante trabajar unidos”.
Relación con Cristina Kirchner y Axel Kicillof
Consultado sobre si había hablado con Cristina Fernández de Kirchner, Massa respondió que aún no, aunque aclaró que “seguramente” lo hará más tarde.
También resaltó el gesto del gobernador Axel Kicillof:
“Viví todo el cierre de listas en la clínica con mi papá, que estaba internado, y en reuniones para ponernos de acuerdo. Axel fue muy generoso y me emocionó que valore mi esfuerzo”.
Entre la política y la familia
Con un tono más distendido, Massa bromeó con sus planes familiares tras emitir el voto:
“Voy a comer lasagna a la casa de mis padres, como siempre en los días de elecciones”.
Por la noche, confirmó que viajará a La Plata para seguir el conteo de votos y subrayó:
“La decisión provincial es muy importante. Los números van a reflejar el apoyo a una fuerza política y funcionarán como termómetro de lo que quiere la sociedad”.