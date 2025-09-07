Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Monza y Alcaraz-Sinner definen el US Open

Fórmula 1 - GP de Monza
10: Carrera (Disney + / Fox Sports)
Turismo Nacional
Fecha 9
10.15: Carrera en Buenos Aires (Fox Sports 2)
Eliminatorias Europeas
10: Georgia-Bulgaria (ESPN 4)
13: Macedonia del Norte-Liechtenstein (Disney +)
13: Lituania-Países Bajos (ESPN 2)
15.45: Bélgica-Kazajstán (Disney +)
15.45: Polonia-Finlandia (Disney +)
15.45: Luxemburgo-Eslovaquia (Disney +)
15.45: Alemania-Irlanda del Norte (Disney +)
15.45: Turquía-España (ESPN 2)
Eurobasket
12.30: Italia-Eslovenia (DSports)
15.45: Grecia-Israel (DSports)
Primera Nacional
14.15: Gimnasia (Mdz)-Gimnasia (J) (TyC Sports)
16: Mitre (SdE)-Defensores de Belgrano (TyC Sports Play)
16.15: Deportivo Madryn-Los Andes (TyC Sports)
17: Central Norte (S)-Agropecuario (TyC Sports Play)
18: Racing (C)-Patronato (TyC Sports Play)
19: Chaco For Ever-Chacarita (TyC Sports)
US Open
Final
15: C. Alcaraz-J. Sinner (ESPN)
Torneo Federal A
17.05: Atlético de Rafaela-9 de Julio (R) (DSports)