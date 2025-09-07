Secciones
DeportesTenis

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Monza y Alcaraz-Sinner definen el US Open

Bélgica, Alemania, España y Turquía jugarán por una nueva fecha de las eliminatorias europeas.

NUEVA ERA. Sinner y Alcaraz se cruzarán por sexta vez en una final, configurando la nueva rivalidad entre dos jugadores signados para marcar una nueva generación en el tenis mundial. NUEVA ERA. Sinner y Alcaraz se cruzarán por sexta vez en una final, configurando la nueva rivalidad entre dos jugadores signados para marcar una nueva generación en el tenis mundial. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Fórmula 1 - GP de Monza

10: Carrera (Disney + / Fox Sports)

Turismo Nacional

Fecha 9

10.15: Carrera en Buenos Aires (Fox Sports 2)

Eliminatorias Europeas

10: Georgia-Bulgaria (ESPN 4)

13: Macedonia del Norte-Liechtenstein (Disney +)

13: Lituania-Países Bajos (ESPN 2)

15.45: Bélgica-Kazajstán (Disney +)

15.45: Polonia-Finlandia (Disney +)

15.45: Luxemburgo-Eslovaquia (Disney +)

15.45: Alemania-Irlanda del Norte (Disney +)

15.45: Turquía-España (ESPN 2)

Eurobasket

12.30: Italia-Eslovenia (DSports)

15.45: Grecia-Israel (DSports)

Primera Nacional

14.15: Gimnasia (Mdz)-Gimnasia (J) (TyC Sports)

16: Mitre (SdE)-Defensores de Belgrano (TyC Sports Play)

16.15: Deportivo Madryn-Los Andes (TyC Sports)

17: Central Norte (S)-Agropecuario (TyC Sports Play)

18: Racing (C)-Patronato (TyC Sports Play)

19: Chaco For Ever-Chacarita (TyC Sports)

US Open

Final

15: C. Alcaraz-J. Sinner (ESPN)

Torneo Federal A

17.05: Atlético de Rafaela-9 de Julio (R) (DSports)

Temas Fórmula 1Abierto de los Estados UnidosJannik SinnerCarlos AlcarazFranco ColapintoAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
2

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
3

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
4

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol
5

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
6

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Más Noticias
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

El gran baile argentino

El gran baile argentino

Otra fachada está lista y la Iglesia San Francisco luce cada vez mejor

Otra fachada está lista y la Iglesia San Francisco luce cada vez mejor

Comentarios