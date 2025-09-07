Secciones
DeportesTenis

Agenda de TV del domingo: Alcaraz-Sinner definen el US Open

Bélgica, Alemania, España y Turquía jugarán por una nueva fecha de las eliminatorias europeas.

NUEVA ERA. Sinner y Alcaraz se cruzarán por sexta vez en una final, configurando la nueva rivalidad entre dos jugadores signados para marcar una nueva generación en el tenis mundial. NUEVA ERA. Sinner y Alcaraz se cruzarán por sexta vez en una final, configurando la nueva rivalidad entre dos jugadores signados para marcar una nueva generación en el tenis mundial. ARCHIVO
Hace 3 Hs

Fórmula 1 - GP de Monza

10: Carrera (Disney + / Fox Sports)

Turismo Nacional

Fecha 9

10.15: Carrera en Buenos Aires (Fox Sports 2)

Eliminatorias Europeas

10: Georgia-Bulgaria (ESPN 4)

13: Macedonia del Norte-Liechtenstein (Disney +)

13: Lituania-Países Bajos (ESPN 2)

15.45: Bélgica-Kazajstán (Disney +)

15.45: Polonia-Finlandia (Disney +)

15.45: Luxemburgo-Eslovaquia (Disney +)

15.45: Alemania-Irlanda del Norte (Disney +)

15.45: Turquía-España (ESPN 2)

Eurobasket

12.30: Italia-Eslovenia (DSports)

15.45: Grecia-Israel (DSports)

Primera Nacional

14.15: Gimnasia (Mdz)-Gimnasia (J) (TyC Sports)

16: Mitre (SdE)-Defensores de Belgrano (TyC Sports Play)

16.15: Deportivo Madryn-Los Andes (TyC Sports)

17: Central Norte (S)-Agropecuario (TyC Sports Play)

18: Racing (C)-Patronato (TyC Sports Play)

19: Chaco For Ever-Chacarita (TyC Sports)

US Open

Final

15: C. Alcaraz-J. Sinner (ESPN)

Torneo Federal A

17.05: Atlético de Rafaela-9 de Julio (R) (DSports)

Temas Fórmula 1Abierto de los Estados UnidosJannik SinnerCarlos AlcarazFranco ColapintoAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
2

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
3

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
4

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
5

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol
6

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

Más Noticias
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

US Open 2025: a qué hora juegan Sinner vs. Alcaraz y dónde ver la final en vivo

US Open 2025: a qué hora juegan Sinner vs. Alcaraz y dónde ver la final en vivo

Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs

Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Aryna Sabalenka hace historia con su segundo título consecutivo en el US Open 2025

Aryna Sabalenka hace historia con su segundo título consecutivo en el US Open 2025

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Comentarios