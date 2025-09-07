US Open 2025: a qué hora juegan Sinner vs. Alcaraz y dónde ver la final en vivo

El tenis vivirá hoy una jornada que promete quedar en los libros grandes del deporte. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentarán en la final del US Open, en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, en un partido que no solo definirá el título del último Grand Slam de la temporada, sino también el liderazgo del ranking mundial.
La cita está programada para las 15:00 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de ESPN y su plataforma de streaming, Disney+. La calurosa tarde neoyorquina será el marco de un duelo que muchos ya describen como “el nuevo clásico” del tenis.
Una final inédita en la historia
El choque entre Sinner (24 años) y Alcaraz (22) tiene un condimento especial: será la tercera final de Grand Slam consecutiva que disputan entre sí en una misma temporada, algo nunca visto desde el inicio de la Era Abierta en 1968. El dominio de ambos recuerda inevitablemente a los años del “Big 3” (Federer, Nadal y Djokovic), cuando monopolizaban los títulos grandes.
Qué hay en juego
Además del trofeo del US Open, el ganador se quedará con el número uno del mundo. Sinner llega como líder del ranking desde junio, pero Alcaraz podría destronarlo con una victoria en Flushing Meadows.
Jannik Sinner busca su cuarto título de Grand Slam del año, tras ganar en Australia y Wimbledon, y llegar a la final en Roland Garros. Encadena una racha de 26 triunfos en torneos grandes sobre superficie rápida.
Carlos Alcaraz llega a la final sin ceder un solo set en Nueva York, algo que no sucedía desde Federer en 2007. Con cinco coronas grandes en su palmarés, intentará ampliar la diferencia con Sinner, que hoy tiene tres.
Una rivalidad que crece
La relación entre ambos tenistas se alimenta de respeto y competitividad. Alcaraz bromeó al contar que se cruzaron en un restaurante italiano durante el torneo: “No sería raro que algún día fuéramos a cenar juntos, pero esta vez fue casualidad”. Sinner, por su parte, reconoció: “Carlos me lleva al máximo, y eso es lo que necesita el deporte”.
Incluso Novak Djokovic, ya en el tramo final de su carrera, los calificó como “demasiado buenos”.
Contexto especial
La final también tendrá un condimento político: Donald Trump asistirá al Arthur Ashe, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en presenciar una definición en Flushing Meadows desde Bill Clinton en el año 2000.