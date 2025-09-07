US Open 2025: a qué hora juegan Sinner vs. Alcaraz y dónde ver la final en vivo

Una rivalidad que crece

La relación entre ambos tenistas se alimenta de respeto y competitividad. Alcaraz bromeó al contar que se cruzaron en un restaurante italiano durante el torneo: “No sería raro que algún día fuéramos a cenar juntos, pero esta vez fue casualidad”. Sinner, por su parte, reconoció: “Carlos me lleva al máximo, y eso es lo que necesita el deporte”.