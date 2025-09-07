Secciones
DeportesFútbol

Raphinha denunció racismo contra su hijo en un parque de diversiones

El delantero brasileño del Barcelona expuso en redes sociales que su hijo de dos años fue discriminado por un trabajador disfrazado. El hecho generó fuerte repudio.

Raphinha. Raphinha.
Hace 1 Hs

El viaje familiar de Raphinha a Disneyland París se convirtió en un hecho repudiable. Mientras el delantero del Barcelona se encontraba concentrado con la selección de Brasil, denunció públicamente un episodio de racismo que sufrió su hijo Gael, de apenas dos años, durante una visita al parque.

Según el relato de Raphinha, un trabajador disfrazado de ardilla ignoró deliberadamente a su hijo, mientras que sí interactuó con entusiasmo con otros niños de tez más clara. En videos publicados en su cuenta de Instagram se ve cómo Gael intenta llamar la atención del personaje sin recibir respuesta. La madre del niño, Natalia Rodrigues Belloli, añadió que el empleado incluso evitó darle la mano al pequeño, prefiriendo interactuar con otra niña y alejándose con ella, lo que calificó como un gesto de desprecio.

La reacción del futbolista fue inmediata. “Son una desgracia, deberían hacer felices a los niños, no despreciarlos. Es una vergüenza”, escribió, apuntando directamente contra la organización del parque: “¿Por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”. En sus publicaciones, sentenció: “Odio Disneyland París”.

El caso generó una ola de repercusiones en redes sociales, donde miles de seguidores respaldaron al futbolista y reclamaron explicaciones al parque. Hasta el cierre de la jornada, Disneyland París no había emitido un descargo oficial sobre la denuncia.

Temas Fútbol Club BarcelonaDisney
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en Brasil: murió un arquero de futsal tras desvanecerse en plena tanda de penales

Tragedia en Brasil: murió un arquero de futsal tras desvanecerse en plena tanda de penales

Miguel Ángel Russo sigue internado por una infección urinaria

Miguel Ángel Russo sigue internado por una infección urinaria

El Bosque aún guarda el eco de Maradona

"El Bosque" aún guarda el eco de Maradona

Escándalo en Brasil: Atlético Goianiense expulsó a seis juveniles que se tomaron una foto con una actriz de cine para adultos

Escándalo en Brasil: Atlético Goianiense expulsó a seis juveniles que se tomaron una foto con una actriz de cine para adultos

El insólito motivo por el que FIFA frenó la llegada de Laporte al Athletic Bilbao

El insólito motivo por el que FIFA frenó la llegada de Laporte al Athletic Bilbao

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol
2

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
3

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología
4

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

El gran baile argentino
5

El gran baile argentino

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi
6

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Más Noticias
Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

El gran baile argentino

El gran baile argentino

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Comentarios