Raphinha denunció racismo contra su hijo en un parque de diversiones

Según el relato de Raphinha, un trabajador disfrazado de ardilla ignoró deliberadamente a su hijo, mientras que sí interactuó con entusiasmo con otros niños de tez más clara. En videos publicados en su cuenta de Instagram se ve cómo Gael intenta llamar la atención del personaje sin recibir respuesta. La madre del niño, Natalia Rodrigues Belloli, añadió que el empleado incluso evitó darle la mano al pequeño, prefiriendo interactuar con otra niña y alejándose con ella, lo que calificó como un gesto de desprecio.