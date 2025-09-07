¿Es útil y conveniente adoptar herramientas o programas de IA de cualquier manera en las instituciones educativas? La respuesta corta es obvia: claro que no. Sin embargo, lo que vemos que está ocurriendo en escuelas y universidades no parece muy alentador. La IA se ha convertido en el juguete nuevo del sistema, la palabra mágica que todos quieren pronunciar para parecer modernos. Directivos que incluyen ‘inteligencia artificial’ en sus presentaciones como antes ponían ‘innovación’ o ‘competencias del siglo XXI’, ministros que anuncian planes digitales como si estuvieran abriendo la puerta del futuro, docentes que muestran un chatbot en clase como quien enseña un truco de magia. Y detrás de todo eso, nada, o muy poco. Ni transformación, ni estrategia, ni una reflexión seria sobre lo que significa educar en un mundo donde las máquinas y los sistemas piensan (reúnen información, cotejan, tabulan, comparan, razonan, reflexionan, simplifican, sintetizan, concluyen,…) mejor que nosotros. ¡Mucho mejor!