La valiosa experiencia de Enseñame Tucumán

La historia, la educación y la cultura han sido puestas en una bandeja en la que quedaron jerarquizadas mediante el esfuerzo por el aprendizaje y el juego. Tal la experiencia de la jornada del viernes del certamen Enseñame Tucumán, que se desarrolló en los estudios de LA GACETA y que catapultó a una primera dupla estudiantil hacia la final del viernes 26 de septiembre. Frente a las cámaras y ante un entusiasta y emocionado público que los acompañó y los alentó, los estudiantes de cuarto año jugaron, se divirtieron, apelaron a los conocimientos adquiridos en sus escuelas y sus casas y se emocionaron en una primera semifinal, que permitió atisbar lo que se viene con el segundo viernes, con los alumnos de quinto año.

El concurso reedita, por un lado, un histórico evento que realizó LA GACETA en los años 70 y que quedó en la memoria de las generaciones de entonces, y al mismo tiempo ha significado un desafío para los organizadores de poder acortar la brecha que existe entre las producciones académicas universitarias y las aulas de las escuelas tucumanas. Así lo expusieron las docentes e investigadoras que elaboraron los cuestionarios del concurso. Trabajaron con las colecciones de Historias Temáticas de Tucumán y de Historia de los Municipios realizadas durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Es decir -explicaron- que el concurso se enmarca en un proyecto mayor que tiene como objetivos, por un lado, profundizar el conocimiento de la historia, la cultura y la geografía de la provincia para fortalecer nuestra identidad como tucumanos y así comprender mejor nuestro pasado y nuestro presente; y por otro lado fortalecer las competencias de lectura comprensiva, escritura, pensamiento crítico y oralidad de los estudiantes.

La idea de los cuestionarios ha sido no sólo conocer figuras destacadas, creaciones o fechas, sino indagar los procesos de conformación de la cultura, la geografía y la producción, con el objetivo de acercar la historia a un presente en que los chicos se puedan sentir identificados. Todo ello mediante una propuesta disruptiva que combina herramientas pedagógicas con instrumentos como líneas de tiempo, esquemas y fotografías, rompiendo los moldes de la academia y del libro y puestos con formato de juego, que apunta a conocer divirtiéndose. Las expertas destacaron el hecho de que muchos docentes tomaron los contenidos para trabajar en sus aulas con todo el curso, vinculándolos con sus planificaciones anuales. Otros los usaron para hacer proyectos interdisciplinares en las escuelas, ampliando esos contenidos con actividades específicas en diferentes materias. Lo central, dijeron, es estudiar de forma comprensiva., aprendiendo significativamente, para aplicarlo en una propuesta dinámica.

La primera jornada ha dado la pauta de lo que vendrá en este certamen. La idea de aprender jugando y compartiendo con otras escuelas de la provincia es histórica e importante, destacaron, así como el hecho de que “hay que volver a enamorarse de Tucumán y no hay mejor manera de hacerlo que aprendiendo y jugando con otros”.