Cartas de lectores II: “La señora no se encontraría”

Desde hace varias generaciones, una de las materias escolares que más apremia a los estudiantes del nivel secundario, es la que trata el aprendizaje de nuestro idioma, especialmente en lo que respecta a los verbos. Es cierto que no se forman redactores en ese nivel, pero, al menos, deberían mejorar la forma de escribir y de hablar en lo poco o mucho que lo hagan. Creo que la mayoría es aprobada en forma masiva, porque, como decía un profesor de matemáticas de Córdoba, donde hice el secundario para adultos: “o los apruebo o los desapruebo a todos, porque son no más de tres los que saben bien mi materia, puesto que los programas no son lo suficientemente completos”. Siempre recuerdo el día que mi hijo, actualmente de 31 años, cuando era adolescente atendió el teléfono en casa y le preguntaron por su madre. “¿Se encontraría la señora Berta López?”, le dijo una señorita del otro lado del teléfono. A lo que mi hijo, dudando, respondió: “no, no se encontraría”. Cualquier persona desconfiada pensaría que el chico estaba jugando, pero no, no jugaba, sino que ¡no sabía los verbos! Así, muchísimos chicos salieron, salen y seguirán saliendo con este déficit. ¡Ah, pero para tratarse de manera vulgar expresándose groserías verbales unos a otros, son campeones!