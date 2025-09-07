A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Ahora, la economía no tuvo un freno repentino, incluso en ocasiones hubo momentos de buen crecimiento, pero no continuidad. Porque en economía no hay nada instantáneo, y por eso existen las inercias y los aprendizajes. Pese al intervencionismo, al comienzo las inversiones y la cultura productiva en empresarios y trabajadores seguían estando. Pero los capitales físico y axiológico se deterioran. Una generación después de nacer el Estado gigante ya quedaba poco de aquellos capitales mientras crecían las redes de relaciones de intereses entre burocracia reguladora y sectores privados. Así, lo que se aprende y lo que se pierde lleva a que las medidas correctas sean cada vez menos efectivas y que las erradas sean más dañinas cada vez más rápido. De allí la presencia de expansiones breves seguidas de caídas bruscas llevando hacia una tendencia al estancamiento.