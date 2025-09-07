Especie traidora

La paradoja institucional. En 1995, cuando su primer alumno ingresó al Instituto Balseiro, la universidad en lugar de celebrarlo lo reprendió: le habían prohibido expresamente organizar semilleros para competencias. La pedagogía políticamente correcta iba en contra de las contiendas, todos tienen su saber. Claro, pensó Córdoba, pero si no les enseñamos Newton, sólo Newton y los otros alumnos lo van a saber. “No va con el espíritu institucional”. Odiaba esa entelequia metafísica del alma del colegio que pretendía clausurarlo. Sin dejar que el espíritu lo posea emprendió la experiencia educativa más influyente de Salta en el campo de la ciencia.