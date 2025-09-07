León Alperovich presentó en Tucumán el nuevo Volkswagen Tera 2025

La concesionaria León Alperovich SA, representante oficial de Volkswagen en Tucumán, realizó el lanzamiento del Volkswagen Tera 2025, un vehículo que promete convertirse en un nuevo ícono de la marca.
Para presentarlo, el viernes pasado se hizo un evento que reunió a más de 100 personas, entre clientes, invitados especiales y representantes de la primera línea de fábrica de la automotriz.
“El Tera viene a marcar una etapa en la historia de Volkswagen, como lo fue en su momento el New Beetle y después el Golf. Ahora todas las expectativas están puestas en este modelo, que ya es el auto más vendido de Sudamérica”, destacó René Bustos, gerente comercial de León Alperovich SA. Se trata de una mini SUV compacta y económica, pensada para un público amplio: desde quienes buscan su primer 0 km, hasta quienes desean un vehículo con prestaciones de alta gama.
Entre las características principales, el Tera 2025 se posiciona como el SUV más económico del mercado, sin perder calidad ni tecnología. Está diseñado como un vehículo urbano y familiar, con un alto nivel de confort y seguridad.
“El Tera es el único de su segmento que logró cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP, mientras que otras marcas similares alcanzan apenas dos o tres. Esto lo convierte en el auto más seguro y tecnológico de su categoría”, explicó Bustos.
La expectativa local se reflejó en la preventa: los seis modelos de la versión Outfit que se ofrecieron se vendieron en menos de 24 horas. Desde este viernes que pasó, los tucumanos ya pueden patentar y retirar sus unidades, con un amplio stock disponible.
Liderazgo en Tucumán
León Alperovich SA es la concesionaria oficial de Volkswagen en la provincia y líder en patentamientos desde hace más de veinte años. “No sólo lideramos con autos, también con pick-ups. Un dato importante es que en Tucumán la pick-up más vendida es la Amarok, cuando a nivel país lo es la Hilux. Es una de las pocas provincias en la que se da este fenómeno”, subrayó el gerente comercial.
Como parte del lanzamiento, los clientes que accedieron a la preventa recibieron tres servicios de postventa gratuitos y mil kilómetros de combustible Shell sin cargo.
Los interesados pueden acercarse a las dos sucursales de León Alperovich en San Lorenzo 254 y Adolfo de la Vega 379, para conocer de cerca el nuevo Volkswagen Tera 2025, que promete marcar tendencia en el mercado tucumano y regional.