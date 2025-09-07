León Alperovich presentó en Tucumán el nuevo Volkswagen Tera 2025

“El Tera viene a marcar una etapa en la historia de Volkswagen, como lo fue en su momento el New Beetle y después el Golf. Ahora todas las expectativas están puestas en este modelo, que ya es el auto más vendido de Sudamérica”, destacó René Bustos, gerente comercial de León Alperovich SA. Se trata de una mini SUV compacta y económica, pensada para un público amplio: desde quienes buscan su primer 0 km, hasta quienes desean un vehículo con prestaciones de alta gama.