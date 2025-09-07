AutoCero presenta el Hyundai HB20: innovación, seguridad y accesibilidad en Tucumán

El HB20 apunta a un público amplio, desde quienes buscan su primer auto hasta familias que lo consideran como un segundo o tercer vehículo. “Estamos hablando de un modelo muy accesible en precio para las prestaciones que tiene. Además, es el auto más seguro de su segmento, ya que desde la versión inicial incorpora toda la gama de seguridad”, subrayó Yubrin.