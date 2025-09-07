AutoCero presenta el Hyundai HB20: innovación, seguridad y accesibilidad en Tucumán

AutoCero, el único concesionario oficial de Hyundai en Tucumán, anunció la llegada del nuevo Hyundai HB20, un modelo que promete abrir aún más el mercado de la marca en la provincia y en todo el norte argentino.
El vehículo se presenta en dos versiones: Hatchback (versión corta) y Sedán (con baúl), ambas al mismo precio, un detalle que distingue a Hyundai de la competencia. “Es una característica única: el cliente puede elegir entre esas versiones, y ambos valen exactamente lo mismo”, destacó Jesús Yubrin, CEO de AutoCero.
El HB20 apunta a un público amplio, desde quienes buscan su primer auto hasta familias que lo consideran como un segundo o tercer vehículo. “Estamos hablando de un modelo muy accesible en precio para las prestaciones que tiene. Además, es el auto más seguro de su segmento, ya que desde la versión inicial incorpora toda la gama de seguridad”, subrayó Yubrin.
Con este lanzamiento, Hyundai busca ampliar su presencia en un mercado más masivo. “Históricamente, Hyundai fue una marca de estilo, con un segmento medio-alto de muy buena calidad. Ahora queremos llegar a un público más diverso, ofreciendo un producto de excelente nivel pero con un poder adquisitivo más cercano a la gente”, explicó el CEO.
El respaldo internacional de Hyundai también es un factor clave. La automotriz surcoreana ocupa el tercer lugar mundial en fabricación de autos, posición que mantiene por cuarto año consecutivo. “Imagínese: hay cien marcas de autos en el mundo y Hyundai está en el podio. Eso habla de la importancia y la confianza que genera la marca”, señaló Yubrin.
En Argentina, Hyundai tiene presencia desde 1990, lo que garantiza repuestos originales, service oficial y una red consolidada. Todos los modelos cuentan con tres años de garantía o 100.000 kilómetros.
Entre los vehículos más buscados de la marca se encuentran la Tucson y la Creta, los grandes caballitos de batalla de Hyundai. Además, ya está llegando la nueva Santa Fe, la suv más grande de la firma, y el modelo Tucson Híbrido.
Otro punto atractivo es la disponibilidad inmediata. “Hoy es un gran momento para comprar un Hyundai, porque tenemos entrega inmediata de todos los modelos de la gama. La relación precio-calidad es lo que nos distingue: el cliente se lleva un producto de alta gama a un precio de auto estándar”, remarcó Yubrin.
En cuanto a financiación, AutoCero ofrece créditos a tasa cero de hasta 10 millones de pesos, así como planes que cubren hasta el 100% del valor del vehículo, además de la posibilidad de entregar un usado como parte de pago.
Con propuestas como el HB20, Hyundai reafirma su posición en Tucumán y en la región, consolidándose como una marca que combina diseño, tecnología, seguridad y accesibilidad.
AutoCero está ubicado en avenida Mitre 464, en San Miguel de Tucumán. Allí se pueden conocer todos los modelos disponibles, realizar test drives y acceder a la entrega inmediata.