Secciones
EconomíaESPECIAL CONCESIONARIAS

AutoCero presenta el Hyundai HB20: innovación, seguridad y accesibilidad en Tucumán

Se trata de un modelo que se presenta en dos versiones: Hatchback y Sedán

AutoCero presenta el Hyundai HB20: innovación, seguridad y accesibilidad en Tucumán
Hace 3 Hs

AutoCero, el único concesionario oficial de Hyundai en Tucumán, anunció la llegada del nuevo Hyundai HB20, un modelo que promete abrir aún más el mercado de la marca en la provincia y en todo el norte argentino.

El vehículo se presenta en dos versiones: Hatchback (versión corta) y Sedán (con baúl), ambas al mismo precio, un detalle que distingue a Hyundai de la competencia. “Es una característica única: el cliente puede elegir entre esas versiones, y ambos valen exactamente lo mismo”, destacó Jesús Yubrin, CEO de AutoCero.

El HB20 apunta a un público amplio, desde quienes buscan su primer auto hasta familias que lo consideran como un segundo o tercer vehículo. “Estamos hablando de un modelo muy accesible en precio para las prestaciones que tiene. Además, es el auto más seguro de su segmento, ya que desde la versión inicial incorpora toda la gama de seguridad”, subrayó Yubrin.

Con este lanzamiento, Hyundai busca ampliar su presencia en un mercado más masivo. “Históricamente, Hyundai fue una marca de estilo, con un segmento medio-alto de muy buena calidad. Ahora queremos llegar a un público más diverso, ofreciendo un producto de excelente nivel pero con un poder adquisitivo más cercano a la gente”, explicó el CEO.

AutoCero presenta el Hyundai HB20: innovación, seguridad y accesibilidad en Tucumán

El respaldo internacional de Hyundai también es un factor clave. La automotriz surcoreana ocupa el tercer lugar mundial en fabricación de autos, posición que mantiene por cuarto año consecutivo. “Imagínese: hay cien marcas de autos en el mundo y Hyundai está en el podio. Eso habla de la importancia y la confianza que genera la marca”, señaló Yubrin.

En Argentina, Hyundai tiene presencia desde 1990, lo que garantiza repuestos originales, service oficial y una red consolidada. Todos los modelos cuentan con tres años de garantía o 100.000 kilómetros.

Entre los vehículos más buscados de la marca se encuentran la Tucson y la Creta, los grandes caballitos de batalla de Hyundai. Además, ya está llegando la nueva Santa Fe, la suv más grande de la firma, y el modelo Tucson Híbrido.

Otro punto atractivo es la disponibilidad inmediata. “Hoy es un gran momento para comprar un Hyundai, porque tenemos entrega inmediata de todos los modelos de la gama. La relación precio-calidad es lo que nos distingue: el cliente se lleva un producto de alta gama a un precio de auto estándar”, remarcó Yubrin.

En cuanto a financiación, AutoCero ofrece créditos a tasa cero de hasta 10 millones de pesos, así como planes que cubren hasta el 100% del valor del vehículo, además de la posibilidad de entregar un usado como parte de pago.

Con propuestas como el HB20, Hyundai reafirma su posición en Tucumán y en la región, consolidándose como una marca que combina diseño, tecnología, seguridad y accesibilidad.

AutoCero está ubicado en avenida Mitre 464, en San Miguel de Tucumán. Allí se pueden conocer todos los modelos disponibles, realizar test drives y acceder a la entrega inmediata.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en septiembre 2025

Estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en septiembre 2025

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

Las acciones del S&P Merval y los bonos se desplomaron hasta 5% ante la incertidumbre preelectoral

Las acciones del S&P Merval y los bonos se desplomaron hasta 5% ante la incertidumbre preelectoral

Vaca Muerta ya produce el triple de gas natural que Bolivia y redefine el mapa energético regional

Vaca Muerta ya produce el triple de gas natural que Bolivia y redefine el mapa energético regional

El dólar oficial se mantuvo estable, pero el blue volvió a subir a días de las elecciones en Buenos Aires

El dólar oficial se mantuvo estable, pero el "blue" volvió a subir a días de las elecciones en Buenos Aires

Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Desafío para tonificar los brazos: un enfoque casero para esculpir tu cuerpo
2

Desafío para tonificar los brazos: un enfoque casero para esculpir tu cuerpo

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?
3

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?
4

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia
5

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

6

Huawei superó a Apple en ventas globales de relojes inteligentes en el segundo trimestre de 2025

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Verrugas en el cuello: causas, tratamientos y cuándo consultar a un dermatólogo

Verrugas en el cuello: causas, tratamientos y cuándo consultar a un dermatólogo

Truco de limpieza: ¿Por qué se volvió viral tirar sal dentro del inodoro?

Truco de limpieza: ¿Por qué se volvió viral tirar sal dentro del inodoro?

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Ducharse con música: ¿un placer inocente o un riesgo oculto para tu celular?

Ducharse con música: ¿un placer inocente o un riesgo oculto para tu celular?

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Comentarios