La previa del "Batalla" será de alto vuelo en el turf local

La expectativa vuelve a instalarse en el hipódromo tucumano con la reunión número 15 de la temporada, programada para hoy desde las 13.30 y hasta cerca de las 20. Será una velada que no sólo tendrá valor propio, sino que además servirá de antesala al gran mitin interprovincial del próximo 24 de septiembre, la máxima cita del año para la afición turfística del NOA. Propietarios y entrenadores aprovecharán la oportunidad para poner a punto a sus pupilos, afilando detalles de cara a la gran fiesta.
El programa contará con un total de 11 competencias, y todas prometen mantener en vilo a los aficionados. Sin embargo, la prueba más esperada será la central: el especial “Oscar Bravo”, homenaje a quien fuera un destacado entrenador de la región. Se disputará en el décimo turno, a las 19.10, sobre 1.400 metros, y reunió a ocho ejemplares de muy buen nivel que garantizan un espectáculo vibrante.
Entre los inscriptos, el que aparece como principal carta es Charrúa Saver, representante de Santiago del Estero. El pupilo de Daniel Muratore ha mostrado una regularidad envidiable en sus últimas presentaciones. El 11 de mayo escoltó a medio cuerpo a Cupcake en el especial “Manuel Assad”, sobre pista pesada y con un tiempo de 1’33”2/5 en 1.500 metros. Poco después, el 25 de mayo, repitió una buena gestión al llegar tercero a cuatro largos de Remanente en la milla del hipódromo santiagueño, nuevamente sobre terreno pesado y en el buen tiempo de 1’40”1/5.
El hijo de Super Saver parece llegar en gran forma y con serias aspiraciones de llevarse el triunfo a sus pagos. Claro que no la tendrá fácil: la carrera le deparará rivales de gran jerarquía.
Uno de los adversarios más duros será Twitch Hurricane, un zaino de mucha experiencia que llega desde Buenos Aires con la intención de instalarse como protagonista en el NOA. La caballeriza “Don Valiente” lo adquirió recientemente con el claro objetivo de competir en todos los clásicos de la región.
El descendiente de Hurricane Cat registra una extensa campaña: 23 actuaciones, seis triunfos, y algunas participaciones en pruebas de Grupo 1. Su victoria más reciente fue el 28 de abril en Palermo, cuando superó por el hocico a Sebi Torres en el destacado tiempo de 1’22”46/100 para los 1.400 metros. Su última salida fue el 25 de agosto, también en la arena porteña, donde terminó sexto a 6 1/2 cuerpos de Atomic Trigger, en el registro fr 1’23”25/100 para la misma distancia. Si logra adaptarse rápidamente al terreno local, será un rival de temer.
La nómina de aspirantes al triunfo se completa con ejemplares que también atraviesan un momento interesante. Golden Warrior, que es entrenado por Roberto “Fatura” Medina, llega entonado tras escoltar a Standartd en la milla, a 2 1/2 cuerpos, y antes había superado con claridad a Enloqueceme en 1.400 metros. Su presente lo posiciona como un caballo en ascenso y con capacidad para sorprender.
Otro que pide pista es Paladín Oriental, un alazán del stud “El Pili”. Si bien su última actuación no fue la mejor -finalizó sexto a 20 cuerpos del zaino Mr. Aidan, en 1’24”1/5 sobre pista barrosa el 13 de julio-, los ensayos previos al especial lo mostraron en gran condición. Sus allegados confían en que pueda dejar atrás ese traspié y volver a ser protagonista.
El especial “Oscar Bravo” se presenta como un verdadero anticipo de lo que será el gran mitin interprovincial del 24 de septiembre. Ocho caballos de probada calidad, trayectorias diversas y entrenadores con ambiciones renovadas confluyen en una cita que promete emociones fuertes.
La reunión, con 11 competencias y un cierre de alto vuelo, le dará al público turfístico una nueva excusa para acercarse al hipódromo y palpitar lo que se viene: la gran fiesta anual del turf regional.