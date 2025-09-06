La previa del "Batalla" será de alto vuelo en el turf local

Entre los inscriptos, el que aparece como principal carta es Charrúa Saver, representante de Santiago del Estero. El pupilo de Daniel Muratore ha mostrado una regularidad envidiable en sus últimas presentaciones. El 11 de mayo escoltó a medio cuerpo a Cupcake en el especial “Manuel Assad”, sobre pista pesada y con un tiempo de 1’33”2/5 en 1.500 metros. Poco después, el 25 de mayo, repitió una buena gestión al llegar tercero a cuatro largos de Remanente en la milla del hipódromo santiagueño, nuevamente sobre terreno pesado y en el buen tiempo de 1’40”1/5.