Secciones
LA GACETA Literaria

La identidad como camino a construir

Posibilidad de atravesar un abismo.

Hace 4 Hs

NOVELA

HIJA BIOGRÁFICA

ROMINA PAULA

(Entropía – Buenos Aires)

Una novela que, desde el mismo título, juega con ese borde donde la identidad deja de ser un destino para transformarse en un camino a construir.

La sierra, personaje

Es el que transita Leo, la hija adoptiva de Leticia, una verdadera narradora oral que, a puro estilo indirecto, largas oraciones paratácticas y un léxico por momentos anacrónico, reproduce el discurso materno y logra ese tono provinciano que convierte a la sierra cordobesa, el lugar donde viven, en un personaje central y en territorio literario, pictórico, poético y cinematográfico (basta ver la descripción del incendio del bosque desde el punto de vista de los atribulados pájaros).

Esta pequeña protagonista, dueña de una mirada extrañada y por momentos, extranjera, explora y experimenta el mundo, mientras arma la biografía de una madre que parece haber tenido muchas vidas y a la que está amorosamente unida, en un mundo matriarcal que fueron construyendo donde la tierra, como madre nutricia, sintoniza con todas las mujeres que pueblan la novela: abuelas, madres, hijas, tías, ex novias, amigas y donde la crecida de un río y la llegada de la menstruación forman parte de un mismo cosmos.

Y el teatro, gravitando en el centro de la novela, tanto en las anécdotas del pasado de la madre -el material narrativo preferido de la hija- como posibilidad de atravesar ese abismo que es el propio origen.

© LA GACETA

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Desafío para tonificar los brazos: un enfoque casero para esculpir tu cuerpo
2

Desafío para tonificar los brazos: un enfoque casero para esculpir tu cuerpo

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?
3

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?
4

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia
5

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

6

Huawei superó a Apple en ventas globales de relojes inteligentes en el segundo trimestre de 2025

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Verrugas en el cuello: causas, tratamientos y cuándo consultar a un dermatólogo

Verrugas en el cuello: causas, tratamientos y cuándo consultar a un dermatólogo

Truco de limpieza: ¿Por qué se volvió viral tirar sal dentro del inodoro?

Truco de limpieza: ¿Por qué se volvió viral tirar sal dentro del inodoro?

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Ducharse con música: ¿un placer inocente o un riesgo oculto para tu celular?

Ducharse con música: ¿un placer inocente o un riesgo oculto para tu celular?

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Comentarios