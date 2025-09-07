Erudición y calle

Kartun, es un hecho, de tales fuentes ha sabido nutrirse a fin de ser hoy lo que es: un agudo, afinado e inspirado de historias que a primera mirada asoman infinitesimales y que, en rigor, cada cual se erige en un universo que el lector exigente sabrá apreciar con deleite, a secas; y el deleite de la sonrisa, la risa y la franca carcajada que tanto reparan y tanto escasean en tiempos que van camino de ser de los más ingratos en la historia de la humanidad.