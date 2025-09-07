Anatomía de una identidad

-Creo que lo que hago es jugar con esa primera persona de ella, cercana a un verosímil juvenil, aunque con mis licencias, porque de golpe tiene unas estructuras de pensamiento quizás más complejas o un vocabulario que uno diría que una chica de 12 años no tiene. O cuando cita a la mamá y narra cosas que ella le contó, uno se plantea cómo podría recordar con tanta precisión. Después en algún momento está justificado internamente cuando entendemos que se lo está contando a la amiga. Pero es un procedimiento que decidí que fuera así y lo defiendo con mi nombre en la tapa, digamos. Lo hablamos con los editores de Entropía y me planteaban buscar una manera en que eso esté justificado, por ejemplo, que la hija encontrara el diario de la madre y lo estuviera leyendo. Lo pensé y finalmente decidí jugarme por esto que es como un artificio personal. También sentía que el triángulo se completaba conmigo. Leonor, su madre Leticia y yo. Sentía que yo estaba ahí como personaje también, junto a ellas.