La vida según “el hombre más feliz del mundo”

Si ya existe una sentencia famosa acerca de que Matthieu Ricard es el “hombre más feliz del mundo” (en relación a sus insignificantes niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras medita), su obra más reciente –Memorias de un monje budista- es también el libro más feliz del mundo. Su lectura irradia una verdadera expansión de luz y poesía: más allá de los mensajes y moralejas que arroja casi sin querer, esta obra es una suerte de manual de la alegría. Y en este sentido me conectó con un libro de características similares, que adoro y releería mil veces: Autobiografía de un yogui, del gran Paramahansa Yogananda.