San Javier será escenario de la definición del Campeonato Tucumano de mountain bike

La adrenalina del mountain bike vivirá mañana un cierre apasionante en el exigente circuito de San Javier, donde se disputará la última fecha del Campeonato Tucumano “Miguel Ángel Kachurovsky” de la especialidad cross country, considerado el torneo provincial más exigente del país.
La jornada arrancará a las 10 en la zona de la rotonda de San Javier, epicentro de un trazado que pondrá a prueba tanto la resistencia como la técnica de los participantes. Los bikers más experimentados tendrán su largada central a las 12, mientras que la tercera manga, prevista para las 14, estará dedicada a los más chicos, con un recorrido especialmente adaptado.
El circuito, de 3,5 kilómetros, ofrecerá un espectáculo garantizado con subidas y bajadas empinadas que exigirán al máximo a los competidores. La definición de casi todas las categorías mantiene el suspenso hasta el final, lo que promete un domingo de emociones fuertes para el público y para los propios protagonistas.
En la categoría Elite, la más prestigiosa del campeonato, todas las miradas estarán puestas en el catamarqueño Álvaro Macías, que llega como líder sólido luego de cuatro fechas. Con 130 puntos acumulados, aventaja por 32 unidades a su escolta inmediato, Rodrigo Altamirano, lo que lo posiciona como gran candidato a quedarse con la corona.
Detrás aparecen nombres de peso que también buscarán destacarse en la última cita: Franco “Chimpa” Molina (80), Darío “Mono” Gasco (79), Nicolás Ortiz (76), Luciano Gay (74) y Kevin Ingratta (73). Todos ellos saben que una buena actuación puede modificar la tabla final o, al menos, servir como envión anímico para la próxima temporada.
“Tengo mucha expectativa con la carrera. Al margen de que puedo ser campeón sin ganar, siempre que salgo a competir voy por el premio mayor”, aseguró “Álvarito” Macías.
El telón del campeonato caerá en San Javier, con un marco ideal para que el mountain bike tucumano consagre a sus campeones en una tarde a puro pedal.