San Javier será escenario de la definición del Campeonato Tucumano de mountain bike

La jornada arrancará a las 10 en la zona de la rotonda de San Javier, epicentro de un trazado que pondrá a prueba tanto la resistencia como la técnica de los participantes. Los bikers más experimentados tendrán su largada central a las 12, mientras que la tercera manga, prevista para las 14, estará dedicada a los más chicos, con un recorrido especialmente adaptado.