Marcelo Figueras: "Contra la tradición del artista solitario en la torre, yo escribo para la gente"

-Sí, son esas cosas que ocurren y uno las va racionalizando después. Por un lado, es algo que tiene mucho que ver con mi concepción de la literatura. Para mí la literatura es esencialmente juego. Cuando escribo, es la manera en la cual todavía siendo adulto me permito jugar. Hay determinadas cosas que a esta altura de la vida se supone que uno no debería hacer, por lo menos adelante de otra gente, en materia de juegos infantiles. Por eso, y para pesadilla de mis editores, cada novela que escribo no tiene nada que ver con la anterior, porque cada oportunidad de escribir una novela nueva me pegunto “¿y ahora a qué voy a jugar?”. Aunque me di cuenta que este ánimo lúdico en el que escribo también tiene un punto de contacto con Kamchatka, porque Kamchatka era una referencia muy clara y directa a un juego, en ese caso al TEG. Entonces creo que de alguna manera -aunque no fue pensado así-, las dos novelas tienen un ánimo similar. En el deseo de jugar y en el ejercicio del humor constante sobre el trasfondo de una tragedia. Así como los niños, los protagonistas de Kamchatka jugaban todo el tiempo a pesar de que se estaban fugando de los militares. Acá el protagonista, que es un adolescente que está cursando su secundaria -que termina partida en dos por la dictadura, porque cuando está en tercer año es el año ’76-. Es un poco esa mezcla de cómo elevarse a través del juego y del humor por encima de la tragedia.