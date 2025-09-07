¿Por qué leer y escribir?

Andruetto nos recuerda, una vez más, que narrar es narrarnos, que la narración es memoria, “una de las formas más intensas de memoria de los pueblos. Porque no nos trae la memoria oficial, el relato consolidado y sin fisuras, sino múltiples memorias de hechos reales o ficcionales. No la memoria oficial que tiende a lo unívoco, a lo cristalizado, sino las múltiples memorias individuales, subjetivas, que en su multiplicidad y su singularidad complejizan la memoria colectiva”. Y que los relatos son, entre tantas otras cosas, una forma de comprendernos, de acercarnos a nuestras contradicciones, modos de procesar de mil maneras los dolores de un pueblo, además de enseñarnos a construir nuestras propias voces.