Bella Vista venció a San Pablo y se metió en zona de playoffs del Torneo Anual

La cuarta fecha de la zona campeonato del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Primera A tuvo acción y movimientos en la tabla. Bella Vista consiguió un triunfo clave al superar 3-1 a San Pablo y se acomodó en la lucha por la clasificación a los playoffs.
El conjunto orientado por Rodolfo Díaz se apoyó en los goles de Abel Olmos (dos) y Ramiro Mercado para sumar tres puntos valiosos que lo dejan con siete unidades, en la cuarta posición del grupo A. Con esta campaña, el “Gaucho” se ubica a tres puntos del líder Unión del Norte y a dos de Tucumán Central y San Juan. Por su parte, San Pablo, que empezó ganando a través de Lautaro Lamas, sigue último con apenas un punto.
En el mismo grupo, Famaillá ratificó su levantada al vencer 1-0 a Azucarera Argentina con gol de Ricardo Sosa en el segundo tiempo. Fue su segunda victoria consecutiva, que le permite acercarse a los puestos de vanguardia.
Por el grupo B, Concepción FC dio un paso importante al derrotar 2-1 a San Fernando. Luis Parrado había abierto el marcador para el “Huracán Verde”, que además sufrió la expulsión de Luis Caro, pero Sergio González y Omar Romano revirtieron la historia para el conjunto dirigido por Adrián Uslenghi. Con este triunfo, Concepción FC suma siete puntos y quedó a una sola unidad de San Antonio, el líder de la zona.
La fecha continuará mañana desde las 16 con tres encuentros: San Lorenzo (3) recibirá a Social y Deportivo Graneros (7) en Santa Ana; Jorge Newbery (1) enfrentará a Ateneo Parroquial Alderetes (3) en Aguilares; y en Villa Obrera, Talleres (3) se medirá con San Martín (6).
Zona Repechaje
En el repechaje, Sportivo Guzmán sigue complicado. El tetracampeón de los últimos años apenas igualó 0-0 en su cancha frente a Deportivo Aguilares (8) y acumula apenas un punto cuando restan seis fechas para el cierre de esta etapa. Mañana se enfrentarán Experimental (6) y All Boys (6), ambos con chances de meterse en la pelea.
En otros resultados, Sportivo Trinidad (6) venció 1-0 a Amalia (1) con gol de Durval Ortega en el interzonal A-C. En tanto, Santa Ana (5) y Alto Verde (2) empataron sin goles por el grupo D, mientras que en el interzonal B-D, Santa Rosa (7) y Juventud Unida (8) tampoco se sacaron diferencias (0-0). En este partido, Agustín Olivares, delantero del equipo de León Rougés, desperdició un penal sobre el final. La jornada seguirá hoy con Lastenia recibiendo a La Providencia por el grupo C.
Primera B
En la segunda fase del Anual de Primera B también hubo acción. Por el grupo B, Cruz Alta se impuso 2-1 a Garmendia FC gracias a los goles de Agustín Sequeira y Edgardo Villafañe; Daniel Corbalán descontó para los visitantes. Mañana, desde las 16, Sacachispa se medirá con Deportivo Trancas.
En el grupo A, Ingenio Viejo festejó como visitante con una goleada 3-1 sobre San Francisco. Facundo Aguilar, Franco Nievas y Mateo Costilla marcaron para el ganador, mientras que Alfredo Umacata descontó para el local. La fecha continuará con el choque entre El Corte FC y Ñuñorco, en cancha de La Florida.