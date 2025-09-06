Bella Vista venció a San Pablo y se metió en zona de playoffs del Torneo Anual

El conjunto orientado por Rodolfo Díaz se apoyó en los goles de Abel Olmos (dos) y Ramiro Mercado para sumar tres puntos valiosos que lo dejan con siete unidades, en la cuarta posición del grupo A. Con esta campaña, el “Gaucho” se ubica a tres puntos del líder Unión del Norte y a dos de Tucumán Central y San Juan. Por su parte, San Pablo, que empezó ganando a través de Lautaro Lamas, sigue último con apenas un punto.