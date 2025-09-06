Secciones
Vélez Sarsfield se coronó campeón de la Supercopa Argentina con un doblete histórico de Jano Gordon

El "Fortín" venció 2-0 a Central Córdoba en el Gigante de Arroyito y sumó su 19° título. El lateral derecho, improvisado por la lesión de Joaquín García, marcó los dos primeros goles de su carrera en una final inolvidable.

Vélez campeón de la Supercopa Argentina. Vélez campeón de la Supercopa Argentina.
Hace 1 Hs

Vélez Sarsfield volvió a gritar campeón y lo hizo en una de las noches más memorables de los últimos tiempos. El "Fortín" se consagró ganador de la Supercopa Argentina 2025 tras vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Gigante de Arroyito. Con esta conquista, el club de Liniers alcanzó el 19° título de su historia, el segundo en el año y la segunda vez que logra alzar este trofeo nacional.

El héroe inesperado

El gran protagonista de la final fue Jano Gordon. El joven defensor central, que debió ocupar el lateral derecho por la lesión de Joaquín García, firmó una actuación consagratoria al anotar los dos goles del partido. Fueron los primeros tantos de su carrera profesional y llegaron nada menos que en una final, un debut soñado en la red que quedará grabado en la historia del club.

“Hacer dos goles en la primera y, más que sea en una final, no lo soñé ni en los mejores casos”, confesó emocionado después del encuentro. Y agregó: “Este equipo se lo merecía”.

Dos cabezazos calcados para el título

Los mellizos Barros Schelotto, al frente del equipo, apostaron a jugadas preparadas de pelota parada y el plan resultó perfecto. Ambos tantos de Gordon llegaron de manera similar y casi calcada.

El primero ocurrió al inicio de la segunda mitad, tras un córner desde la derecha. Gordon se liberó de su marca y conectó un tremendo cabezazo cruzado al palo opuesto, imposible de contener para el arquero Aguerre.

El segundo, que liquidó la final, nació de un tiro libre desde la izquierda. Una vez más, Gordon sorprendió a su marcador y repitió la fórmula: otro cabezazo letal que desató la fiesta velezana en Rosario.

Un título con peso histórico

La victoria en el Gigante de Arroyito le dio a Vélez su segundo título en 2025 y consolidó su lugar entre los campeones más ganadores de la Supercopa Argentina. La jornada, además, quedará en la memoria por la “tarde soñada” de Gordon, que pasó de ser una solución improvisada en la defensa a convertirse en héroe y figura de una final.

Con este nuevo logro, el Fortín reafirma su vigencia en el fútbol argentino y alimenta la ilusión de seguir cosechando títulos en una temporada que ya tiene sabor a histórica.

