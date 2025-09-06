Vélez Sarsfield se coronó campeón de la Supercopa Argentina con un doblete histórico de Jano Gordon

Vélez Sarsfield volvió a gritar campeón y lo hizo en una de las noches más memorables de los últimos tiempos. El "Fortín" se consagró ganador de la Supercopa Argentina 2025 tras vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Gigante de Arroyito. Con esta conquista, el club de Liniers alcanzó el 19° título de su historia, el segundo en el año y la segunda vez que logra alzar este trofeo nacional.