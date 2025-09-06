De la crítica al elogio: Briatore ahora considera a Colapinto para ser titular en Alpine

Alpine comenzó a dar señales de su proyecto con miras al 2026, año clave en el que depositan todas sus esperanzas. El presente con el A525 los encuentra en el fondo de la tabla y sin desarrollo, pero en las últimas horas confirmaron la renovación de Pierre Gasly hasta 2028. La gran incógnita es qué ocurrirá con la butaca que hoy ocupa Franco Colapinto.
El argentino firmó un contrato multianual tras dejar Williams, aunque todavía no está ratificado como titular para la nueva etapa. En la previa del Gran Premio de Países Bajos, Flavio Briatore sorprendió con una crítica al nivel del joven, aunque tras su rendimiento en Zandvoort cambió el tono y lo elogió en público.
En diálogo con Sky Sports, Briatore admitió que aún no hay definición sobre el segundo piloto para el año próximo, pero deslizó confianza hacia Colapinto. “Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, expresó. Además reconoció que al principio pagó la inexperiencia, aunque resaltó que en las últimas carreras mostró consistencia.
El directivo, de 71 años, avisó que habrá que esperar algunas fechas para confirmar la dupla definitiva. “Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego ya veremos”, señaló, y agregó que en noviembre deberán tomar la decisión final.
El calendario de la Fórmula 1 continuará con Bakú y Singapur antes de iniciar la gira americana que pasará por Texas, México, Brasil y Las Vegas, para luego cerrar el año en Qatar y Abu Dhabi. En ese contexto, la escudería busca dar forma a su futuro mientras Colapinto intenta consolidar actuaciones como la de Zandvoort, donde fue 11° y firmó su mejor resultado en la máxima categoría.
Declaraciones cruzadas de Briatore
Las palabras del dirigente en los últimos días fueron cambiantes. En Países Bajos había advertido que no era el momento para que el argentino estuviera en la Fórmula 1, pero horas más tarde admitió ante Canal+ que todavía no habían decidido nada. Tras la gran performance de Colapinto el domingo, el propio Briatore sentenció que había tenido probablemente su mejor actuación del año, lo que dejó abierta la puerta para su continuidad en 2026.