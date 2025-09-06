De la crítica al elogio: Briatore ahora considera a Colapinto para ser titular en Alpine

Declaraciones cruzadas de Briatore

Las palabras del dirigente en los últimos días fueron cambiantes. En Países Bajos había advertido que no era el momento para que el argentino estuviera en la Fórmula 1, pero horas más tarde admitió ante Canal+ que todavía no habían decidido nada. Tras la gran performance de Colapinto el domingo, el propio Briatore sentenció que había tenido probablemente su mejor actuación del año, lo que dejó abierta la puerta para su continuidad en 2026.