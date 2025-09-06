Hoy es 6/9, el día que el mundo celebra (y debate) el sexo oral

Este sábado 6 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Sexo Oral, una efeméride no oficial que ganó fuerza en los últimos años gracias a la difusión en redes sociales. El objetivo de la jornada es celebrar esta práctica y abrir el debate sobre los tabúes que aún la rodean.
La elección de la fecha tiene una explicación simbólica: el 6 del mes 9 (06/09) remite directamente a la conocida posición sexual del “69”, que representa gráficamente la reciprocidad en el dar y recibir placer.
Más allá del tabú: qué dicen los expertos
Aunque se trata de una de las prácticas más comunes, el sexo oral sigue envuelto en mitos y silencios. La psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos remarca que la comunicación es clave. “Siempre en el sexo hay que hablar, es decir, la boca también se usa para hablar”, aclaró en una nota publicada por Noticias Argentina.
En la misma línea, la sexóloga Diana Patricia Aguirre recuerda que existen tres tipos de sexo oral: la felación (en el pene), el cunnilingus (en la vulva) y el anilingus (en el ano). Mientras tanto, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) enfatiza que el sexo oral “es sexo” en sí mismo y no debería considerarse únicamente un juego previo.
Respecto a las inseguridades, la psicóloga Lara Ferreiro afirma que el tamaño no es lo que más preocupa: “Las mujeres están más preocupadas de que las quieran y no las abandonen que del tamaño del miembro genital masculino”.
Para otros especialistas, el atractivo de esta práctica va más allá de lo físico. El terapeuta sexual Ian Kerner sostiene que involucra un “placer psicológico”, donde entran en juego factores como poder, dominación, sumisión y, sobre todo, confianza.
Prevención y cuidados: las ITS también circulan
Los especialistas insisten en que el sexo oral no está libre de riesgos. Diversas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) pueden transmitirse por esta vía, entre ellas el Virus del Papiloma Humano (VPH) -principal causa de cáncer de garganta asociado a la práctica-, además de herpes, sífilis y gonorrea. Por ello, Dos Santos y otros expertos recomiendan el uso de preservativos y campos de látex como la única forma eficaz de prevención.