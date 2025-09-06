Hoy es 6/9, el día que el mundo celebra (y debate) el sexo oral

Prevención y cuidados: las ITS también circulan

Los especialistas insisten en que el sexo oral no está libre de riesgos. Diversas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) pueden transmitirse por esta vía, entre ellas el Virus del Papiloma Humano (VPH) -principal causa de cáncer de garganta asociado a la práctica-, además de herpes, sífilis y gonorrea. Por ello, Dos Santos y otros expertos recomiendan el uso de preservativos y campos de látex como la única forma eficaz de prevención.