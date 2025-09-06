Secciones
Anamá Ferreira desmintió a Martín Tetaz por decir que no usa Tinder y contó el encuentro que tuvieron

El economista se avergonzó al ser expuesto, pero reaccionó divertido y aseguró que la modelo le parece una linda mujer.

Hace 1 Hs

Este viernes Anamá Ferreira puso contra las cuerdas a Martín Tetaz. El economista fue el invitado del día en “No Damos Abasto”, el magazine matutino que conduce Ferreira junto a Guille Barrios y Aye Benítez desde el canal “El Streaming desde el Shopping”. Apenas se saludaron, uno de los compañeros de la conductora preguntó si habían tenido un affaire.

Ferreira recibió con aplausos y con un beso afectuoso a Tetaz que en un principio intentó parecer calmado, pero terminó por develar sus nervios. “¿Tuvieron algo ustedes?”, fue la pregunta que abrió la entrevista. “Tengo un amigo que tiene una frase que me gusta para la pregunta que acaban de hacer, que decía: ‘¿quién pudiera?’”, dijo en alusión a Ferreira.

Pero enseguida la conductora retrucó con una especie de reclamo. “No, me dejó abandonada, tirada”, soltó. Pese a lo polémico de la declaración, no quedó claro si se trataba de una broma dados los nervios del economista o si efectivamente fue un reclamo.

Anamá Ferreira expuso a Martín Tetaz

Después de halagar la belleza de Ferreira, Tetaz se sentó para empezar la charla. La primera intervención fue la de la conductora, que lo nombró con un tono que sonó a acusación. “Martín… –dijo en voz alta y Tetaz no soportó la presión–, ¿cómo estás, Martín?”, completó la actriz entre risas. “Espera que respire un poco”, le respondió Tetaz tomando un sorbo de agua.

“Todo el streaming tiene miedo que yo me tire encima de Martín. Chicos, soy una persona grande”, dijo Ferreira cubriéndose. Enseguida contó cómo había sido el primer contacto virtual y cómo fue la cita que tuvieron. Pero antes, “la Negra” desenmascaró al economista diciéndole que había leído una nota en la que declaraba no usar apps de citas. “Yo no dije eso”, respondió con ironía Tetaz.

“Yo estaba pasando perfiles en Tinder una noche. Lo vi ahí y dije: ‘Voy a poner un match’. Y puse un match”, soltó la conductora, visiblemente con más soltura que su interlocutor. “Mis ojos quedaron como dos de oro cuando vi ese match. Yo digo: ‘Se me dio’”, retrucó Tetaz. Según Anamá, se arriesgó a tener un encuentro pese a dudar de si se trataba de un perfil verdadero o uno falso.

Pero la relación aparentemente no prosperó porque durante toda la entrevista tuvieron un trato propio de dos amigos. “Martín fue un divino total, todo bien. Pero somos muy conocidos, somos muy famosos. Llegamos a una fiesta y se termina la fiesta”, explicó finalmente la conductora.

