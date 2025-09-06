Anamá Ferreira desmintió a Martín Tetaz por decir que no usa Tinder y contó el encuentro que tuvieron

“Yo estaba pasando perfiles en Tinder una noche. Lo vi ahí y dije: ‘Voy a poner un match’. Y puse un match”, soltó la conductora, visiblemente con más soltura que su interlocutor. “Mis ojos quedaron como dos de oro cuando vi ese match. Yo digo: ‘Se me dio’”, retrucó Tetaz. Según Anamá, se arriesgó a tener un encuentro pese a dudar de si se trataba de un perfil verdadero o uno falso.