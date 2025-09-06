Conmoción en Uruguay: encontraron muertos a dos hermanos que habían sido secuestrados por su padre

La búsqueda desesperada de Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, y Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6, concluyó este viernes con un desenlace trágico. Los niños, que habían sido llevados por la fuerza de la casa de su madre por su propio padre, fueron hallados sin vida en el departamento de Río Negro, Uruguay.
El hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, donde estaba sumergido el auto en el que el jockey Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, había huido con los menores.
Los cuerpos se encontraban dentro de un BYD rojo, hundido a tres metros de profundidad. "El auto estaba destrozado por la corriente y las piedras", relató a Teledía un vecino que colaboró en las tareas de rescate.
Según las pericias, las huellas del vehículo indicaban un desplazamiento en línea recta hacia el arroyo, lo que refuerza la hipótesis de que el homicida actuó con "premeditación y rapidez". "Se estima que el auto circulaba a unos 120, 130 km/h. Eso atentó contra todo el trabajo policial", explicó Luis Rodríguez, jefe de Policía de Soriano, según reprodujo el diario Clarín.
La Fiscalía y el Ministerio del Interior señalaron que, cuando se activó el operativo tras la denuncia, el hombre ya había logrado sacarles amplia ventaja.
El drama se inició el miércoles por la tarde, cuando Morosini Rechoppa se presentó en la casa de su ex pareja, Micaela Ramos, a pesar de tener prohibido acercarse por antecedentes de violencia doméstica. Tras amenazarla, subió a los niños al auto y escapó rumbo a la ruta 20. Las cámaras de seguridad lo registraron hasta el puente sobre el arroyo Don Esteban, donde finalmente buzos de la Armada hallaron el vehículo sumergido con los cuerpos en su interior.
Morosini, obrero de la construcción y aficionado a las carreras de caballos, mantenía una relación conflictiva con Ramos, marcada por celos y agresiones. A pesar de las restricciones judiciales, durante semanas intentó contactarla insistentemente mediante mensajes y visitas frustradas.