Conmoción en Uruguay: encontraron muertos a dos hermanos que habían sido secuestrados por su padre

El drama se inició el miércoles por la tarde, cuando Morosini Rechoppa se presentó en la casa de su ex pareja, Micaela Ramos, a pesar de tener prohibido acercarse por antecedentes de violencia doméstica. Tras amenazarla, subió a los niños al auto y escapó rumbo a la ruta 20. Las cámaras de seguridad lo registraron hasta el puente sobre el arroyo Don Esteban, donde finalmente buzos de la Armada hallaron el vehículo sumergido con los cuerpos en su interior.