Tragedia en la autopista Buenos Aires-La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión

La autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario este sábado de un accidente fatal que terminó con la vida de un motociclista de entre 35 y 40 años.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 5,5, en el puente Nicolás Avellaneda, en sentido hacia la capital bonaerense, aproximadamente a un kilómetro y medio del primer peaje.
Según las primeras informaciones, la víctima circulaba sola en su motocicleta, llevaba casco colocado y vestía uniforme de trabajo. Versiones preliminares indican que se trataría de un trabajador de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.
El choque se produjo cuando, por motivos que aún se investigan, la moto impactó contra un camión que transportaba maquinaria vial y formaba parte de las tareas de repavimentación en la zona. Se presume que el motociclista intentó adelantarse y colisionó con el camión detenido. A pesar de portar casco, falleció debido al impacto.
Tras el siniestro, solo tres carriles permanecieron habilitados, mientras varias patrullas trabajaban en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente para determinar cómo se produjo la colisión.