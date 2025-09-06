Secciones
SociedadClima y ecología

Tragedia en la autopista Buenos Aires-La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión

El choque se produjo cuando, por motivos que aún se investigan, la moto impactó contra un camión que transportaba maquinaria vial y formaba parte de las tareas de repavimentación en la zona.

Tragedia en la autopista Buenos Aires-La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión
Hace 1 Hs

La autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario este sábado de un accidente fatal que terminó con la vida de un motociclista de entre 35 y 40 años.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 5,5, en el puente Nicolás Avellaneda, en sentido hacia la capital bonaerense, aproximadamente a un kilómetro y medio del primer peaje.

Según las primeras informaciones, la víctima circulaba sola en su motocicleta, llevaba casco colocado y vestía uniforme de trabajo. Versiones preliminares indican que se trataría de un trabajador de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

El choque se produjo cuando, por motivos que aún se investigan, la moto impactó contra un camión que transportaba maquinaria vial y formaba parte de las tareas de repavimentación en la zona. Se presume que el motociclista intentó adelantarse y colisionó con el camión detenido. A pesar de portar casco, falleció debido al impacto.

Tras el siniestro, solo tres carriles permanecieron habilitados, mientras varias patrullas trabajaban en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente para determinar cómo se produjo la colisión.

Temas TucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
1

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Tucumán está de la cabeza
2

Tucumán está de la cabeza

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
4

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
5

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad
6

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

Más Noticias
Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Comentarios