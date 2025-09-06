Secciones
Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

La Albiceleste cerrará las Eliminatorias en Quito con cambios obligados y espacio para nuevos protagonistas.

Hace 2 Hs

Después del triunfo 3-0 frente a Venezuela, con las emotivas despedidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi como locales, la Selección Argentina ya piensa en el cierre de Eliminatorias ante Ecuador.

En Ezeiza, el plantel completó un nuevo entrenamiento sin la "Pulga", que consensuó con Lionel Scaloni descansar, y sin Cristian Romero, suspendido por acumulación de amarillas.

Los jugadores que actuaron en el Monumental realizaron ejercicios regenerativos, mientras que el resto entrenó en el campo con pelota y reducidos. Hoy habrá otra práctica antes de quedar libres hasta el viaje.

La incógnita pasa por los reemplazos de Messi y Romero. Entre las variantes aparecen Thiago Almada, Franco Mastantuono, Valentín Carboni, además de la posibilidad de un doble 9 con Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Expectativa por la lista final

Scaloni deslizó que podrían sumar un nuevo defensor para cubrir la baja de Romero. La decisión se conocerá antes de viajar a Quito, en un partido que marcará el cierre de una etapa para el seleccionado.

