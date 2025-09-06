Alpine blindó a Pierre Gasly hasta 2028 y dejó en suspenso el futuro de Franco Colapinto

El futuro de Pierre Gasly quedó asegurado en la Fórmula 1 tras anunciarse la extensión de su vínculo con Alpine hasta 2028. La noticia, comunicada durante el Gran Premio de Italia, refuerza la apuesta de la escudería en un contexto clave antes de la nueva era regulatoria de 2026, bajo el liderazgo de Flavio Briatore y el respaldo del CEO François Provost.