Alpine blindó a Pierre Gasly hasta 2028 y dejó en suspenso el futuro de Franco Colapinto

El francés firmó su continuidad con fuerte respaldo de Briatore. El argentino deberá esperar la decisión sobre su lugar en el equipo.

Hace 20 Min

El futuro de Pierre Gasly quedó asegurado en la Fórmula 1 tras anunciarse la extensión de su vínculo con Alpine hasta 2028. La noticia, comunicada durante el Gran Premio de Italia, refuerza la apuesta de la escudería en un contexto clave antes de la nueva era regulatoria de 2026, bajo el liderazgo de Flavio Briatore y el respaldo del CEO François Provost.

Desde su arribo en 2023, el piloto francés mostró evolución y constancia, logrando dos podios y contribuyendo al sexto lugar en el Campeonato de Constructores de 2024. Para Alpine, su permanencia significa estabilidad y liderazgo en medio de un proyecto a largo plazo.

Gasly celebró el acuerdo manifestando que competir para una marca francesa le genera orgullo y que siempre consideró a Alpine el lugar ideal para su desarrollo. Dijo que el apoyo de Briatore, Provost y el equipo de Enstone hicieron natural la decisión.

Por su parte, Briatore destacó que asegurar la continuidad de su piloto principal es clave para afrontar la competitividad de la próxima etapa. Consideró a Gasly un activo invaluable y recalcó su actitud y talento.

Un futuro abierto para Colapinto

La renovación también puso la lupa en la situación de Franco Colapinto, ya que Briatore reconoció que aún no hay definiciones sobre el argentino para 2026. Mientras tanto, Alpine confía en Gasly como pieza fundamental de su proyecto deportivo.

